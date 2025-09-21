Gudļevskim vēlreiz sekmīga spēle un uzvara DEL mačā.
Hokejs
Šodien 18:13
Gudļevskis atvaira 33 metienus, “Fischtown” uzvar čempionus
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien sekmēja Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" komandas uzvaru Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) spēlē.
"Fischtown Pinguins" mājās ar 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) pārspēja pašreizējo čempioni Berlīnes "Eisbaren".
Gudļevskis šajā mačā atvairīja 33 no 34 metieniem jeb 97% raidījumu, vienīgo reizi kapitulējot mazākumā četras minūtes pirms pamatlaika beigām. Arī sezonas pirmajos trīs mačos latvietis neitralizēja vairāk nekā 30 metienus.
"Fischtown Pinguins" ar deviņiem punktiem četrās spēlēs ieņem trešo vietu 14 komandu konkurencē.
Iepriekšējā sezonā uzvaru līgā svinēja Berlīnes "Eisbaren".