Futbols
Šodien 16:52
Pellegrīni vārti nodrošina “AS Roma” uzvaru derbijā pār “Lazio”
Mača vienīgos vārtus gūstot Lorenco Pellegrīni, "AS Rom" svētdien svinēja uzvaru Itālijas galvaspilsētas derbijā.
A sērijas ceturtās kārtas mačā abu komandu mājvietā Romas olimpiskajā stadionā "AS Roma" viešņas statusā ar 1:0 (1:0) pārspēja "Lazio".
"AS Roma" audzēknis Pellegrīni vārtus guva 38.minūtē, kad pēc Matiasa Soules piespēles izpildīja precīzu sitienu no distances soda laukumā. Pellegrīni bija iepriekšējo gadu komandas kapteinis, taču pirms sezonas šis gods tika uzticēts Stefanam el Šaravi.
Mača beigās mājiniekiem rupja pārkāpuma dēļ sarkano kartīti saņēma Reda Belahjans. Pēc svilpes šādu pašu sodu saņēma arī viņa komandas biedrs Mateo Genduzi.
"AS Roma" ar deviņiem punktiem četrās spēlēs ir ceturtā, bet "Lazio" ar trīs punktiem ieņem 14.pozīciju.