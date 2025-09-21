Kocēnu florbola komanda "Rubene" ar 5:4 pārspēja Ķekavas komandu.
Latvijas čempionāts florbolā iesākas ar "Rubenes" uzvaru pār "Ķekavu"
Svētdien, 21. septembrī, "Elvi Florbola līgas" sieviešu turnīra pirmajā spēlē Kocēnu "Rubene" viesos ar 5:4 (3:1, 2:0, 0:3) pārspēja "Ķekavu".
Uzvarētājām pa diviem vārtiem guva un pa divām rezultatīvām piespēlēm atdeva Simona Grāpēna un Emīlija Salaciete. Mājiniecēm tāds pats sniegums bija Luīzei Raseicevai, kura piedalījās visos četros gūtajos vārtos, bet trīs punktus (1+2) guva Enija Kalniņa.
"Elvi Florbola līgas" sieviešu turnīrā šosezon startēs septiņas komandas, divas no tām no Igaunijas. Iepriekšējā sezonā savu 16.titulu izcīnīja Kocēnu "Rubene", kas finālā ar 7:1 pārspēja NND/RJTC.