Azerbaidžānas kvalifikācijas sacensības: Verstapens ātrākais, savukārt "McLaren" piloti šoreiz nav pat sešiniekā
Pasaules čempions nīderlandietis Makss Verstapens ("Red Bull") sestdien Baku sasniedza labāko rezultātu Pirmās formulas (F-1) čempionāta Azerbaidžānas "Grand Prix" kvalifikācijas sacensībās.
Pasaules čempions nīderlandietis Makss Verstapens ("Red Bull") sestdien Baku sasniedza labāko rezultātu Pirmās formulas (F-1) čempionāta Azerbaidžānas "Grand Prix" kvalifikācijas sacensībās.
Avārijām bagātās sacensībās Verstapens trešajā kvalifikācijas sesijā apli veica minūtē un 41,117 sekundēs.
Otrais finišēja Karloss Sainss ("Williams"), kurš ātrāko apli veica minūtē un 41,595 sekundēs, bet trešais - "Racing Bulls" pārstāvis Līems Losons (1:41,707).
Ceturto un piekto vietu ieņēma "Mercedes" piloti Kimi Antonelli (1:41,717) un Džordžs Rasels (1:42,070), bet no sestās vietas sacensības svētdien sāks Verstapena komandas biedrs Juki Cunoda (1:42,143).
Septītais finišēja "McLaren" pilots Lando Noriss, astotais - Isaks Adžārs ("Racing Bulls"), devītais - trešajā sesijas daļā avāriju piedzīvojušais pasaules čempionāta līderis Oskars Piastri no "McLaren" un desmitais - "Ferrari" pilots Šarls Leklērs.
12.vietu ieņēma Leklēra komandas biedrs Luiss Hamiltons.
Kvalifikācijas pirmajā daļā avāriju piedzīvoja Aleksanders Albons ("Williams"), Niko Hilkenbergs ("Sauber") un Franko Kolapinto ("Alpine"), otrajā sesijā - brits Olivers Bīrmens (Haas) un trešajā kvalifikācijas sesijā - Leklērs un Piastri.
Pirms tam trešajos treniņbraucienos labāko rezultātu sasniedza Noriss, apli veicot minūtē un 41,223 sekundēs. Viņš par 0,222 sekundēm apsteidza Verstapenu un par 0,254 sekundēm - Piastri.
Jau ziņots, ka piektdien pirmajos divos treniņbraucienos uzvarēja attiecīgi Noriss un Hamiltons. Azerbaidžānas "Grand Prix" notiks svētdien.
Pēc 16 posmiem kopvērtējuma līderis ar 324 punktiem ir Piastri, Noriss ir sakrājis 293, Verstapens - 230, Rasels - 194 punktus, bet Leklērs - 163 punktus. Hamiltons ar 117 punktiem ieņem sesto vietu.
Konstruktoru kausā pirmo vietu ar 617 punktiem ieņem "McLaren", 280 punkti ir "Ferrari", 260 punkti - "Mercedes" un 239 punkti - "Red Bull".
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi. Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".