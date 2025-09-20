"Tukums 2000" atspēlējas un izcīna uzvaru
"Tukums 2000" sestdien savā laukumā svinēja uzvaru "Tonybet" futbola virslīgas 30. kārtas spēlē un attālinājās no pārspēļu zonas.
Tukumnieki ar 3:2 (1:1) pārspēja "Metta" komandu. Jau pirmajā minūtē pēc rezultatīvas Daņiila Čiņajeva piespēles viesus vadībā izvirzīja Kristofers Rēķis.
Tukumnieki rezultātu izlīdzināja 11. minūtē ar precīzu Dāvja Mārča Valmiera raidījumu - 1:1. 52. minūtē Ingars Pūlis pēc rezultatīvas Nika Dusalijeva piespēles izvirzīja mājiniekus vadībā, bet 87. minūtē Pūlis guva savus otros vārtus mačā, realizējot 11 metru soda sitienu.
"Metta" vienus vārtus atspēlēja mača kompensācijas laika ceturtajā minūtē, kad ar precīzu raidījumu izcēlās Alans Kangars - 2:3. Tukumnieki pēdējās divās spēlās bija zaudējuši, ar 0:1 piekāpjoties "Daugavpilij" un ar 1:4 - "Liepājai".
"Metta" pēc divām zaudētām spēlēm pēdējā cīņā ar 2:1 pieveica "Super Nova" komandu, turnīra tabulā izkļūstot no pēdējās vietas.
Šosezon pirmajā abu komandu savstarpējā spēlē "Metta" uzvarēja ar 3:2, bet nākamajās divās ar 2:0 un 3:0 pārāki bija tukumnieki. Svētdien "Jelgava" savā laukumā tiksies ar "Riga" vienību, "Grobiņa" mājinieces lomā Liepājā - ar "Liepāju", bet RFS savā laukumā - ar "Daugavpili". Pirmdien Rīgā "Auda" tiksies ar "Super Nova" komandu.
Turnīra tabulā 28 mačos 73 punkti ir "Riga", bet 67 punkti - RFS vienībai. 29 mačos 50 punkti ir "Liepājai", 43 punkti - "Daugavpilij", 40 - "Auda" komandai, 32 - "Jelgavai", bet 28 punktus 30 mačos ir sakrājis "Tukums 2000". 29 spēlēs 26 punkti ir "Super Nova" komandai, 30 cīņās 24 punkti - "Metta" komandai, bet 23 punkti 29 spēlēs - "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.