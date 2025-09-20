Hokejs
Šodien 12:09
Punnenovs zaudējumā atvaira 27 metienus; Balcers tukšā jau otro maču pēc kārtas
Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs piektdien atvairīja 27 metienus Rapersvilas-Jonas "Lakers" zaudējumā savā laukumā Šveices augstākās hokeja līgas (NL) mačā.
"Lakers" ar 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) piekāpās "Lausanne".
Punnenovs atvairīja 27 no 31 metiena.
Punnenovs komandas "sausajā" zaudējumā atvairīja 27 no 31 metiena.
Citās spēlēs Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" viesos ar 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) pārspēja "Ambri-Piotta" vienību, Emīla Veckaktiņa pārstāvētā "Ajoie" izbraukumā ar 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) piekāpās "Lugano", Denisa Smirnova pārstāvētā "Kloten" mājās ar 2:5 (0:2, 1:0, 1:3) atzina "Zug" pārākumu, bet Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" savā laukumā ar 3:4 (1:0, 1:4, 1:0) - "Davos".
Turnīra tabulā augstāk no latviešu pārstāvētajām komandām ir "Lions", ar 12 punktiem piecās spēlēs ieņemot trešo vietu.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.