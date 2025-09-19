Prom no Eiropas uz vienu no F-1 kalendāra odziņām! Klāt Azerbaidžānas "Grand Prix"
Laiks doties prom no Eiropas. Sezonas noslēdzošo trešdaļu ievadīs Azerbaidžānas "Grand Prix", kur allaž valda haoss, negaidīti rezultāti un notikumiem bagāti restarti, padarot šo par vienu no kalendāra odziņām.
Trase: Sacensības Azerbaidžānā unikālas padara starta finiša taisne. 2,2 kilometru garumā tā lielākā zona, kas jāveic ar gāzes pedāli grīdā. Spraigās cīņās atrašanās priekšā tās sākumā var izrādīties neizdevīga, tādēļ īpaši aizraujoši ir restarti, jo apļa beigas tiek šķērsotas pašās taisnes beigās. 140 metri starp "pole position" īpašnieku un viņa pirmo bremzēšanas zonu apgrūtina iespējas iegūt pozīcijas pirmajos metros. Normālos apstākļos taisnes beigās riepas atdzisušas par aptuveni 40 grādiem.
Tomēr trase nesastāv tikai no taisnes. Sešus kilometrus garais aplis ved caur mākslinieciskām un senatnīgām vecpilsētas ainavām, kā arī atstāj fonā pilsētas modernos biznesa rajonus. Kā jau ielu trasēm raksturīgi, vairāki pagriezieni ir 90 grādos, turklāt gandrīz visi ir lēnie. Sezonas sākumā “Red Bull” lielākais bieds bija trases ar plašu daudzveidību līkumu konfigurācijās, šeit drīzāk esam skalas otrā galā. Daži no šiem līkumiem jāveic vēl šaurākos apstākļos kā Monako.
Riepas: Asfalts nav abrazīvs, turklāt trasē ir ļoti maz ātro pagriezienu, kas varētu likt riepām strauji nodilt. Pērn braucēji deva priekšroku viena pitstopa apmeklējumam. Šoreiz “Pirelli” sagatavojuši C4, C5 un šogad radītās īpaši mīkstās C6 riepas, cerot uz dažādību stratēģiju izvēlē, paverot iespējas veikt divus boksu apmeklējumus.
Laiks: Piektdien uz treniņiem gaiss iesils mazliet virs 20 grādiem, tomēr brīvdienās temperatūra kritīsies. Kā jau rudeni gaidot pienākas, gaidāms arī vējš, kas brāzmās var sasniegt 50 km/h, kā arī vairākas īsas lietusgāzes. Nokrišņi gan vairāk gaidāmi rīta pusē, tādēļ sacīkstes, visticamāk, risināsies uz sausa asfalta. Prognozes gan var nebūt pārāk precīzas, jo F-1 oficiālie sinoptiķi "Meteo-France", kā jau nosaukums liecina, bāzējas Francijā. Politiski saspīlēto attiecību dēļ, francūži uz Azerbaidžānu neplāno doties.
Grafiks: Virzoties uz Āzijas pusi, sacensības notiek citās laika joslās kā Eiropā – šoreiz kvalifikācija sestdien pl. 15:00, bet sacīkstes svētdien jau pl. 14:00 pēc Latvijas laika. Tāpat Azerbaidžānas galvaspilsētas ielās trauksies arī Formula 2 braucēji, kuriem svētdien sacīkstei starts pl. 10:00 pēc Latvijas laika.
Pērn: Pie karjeras otrā panākuma tika Oskars Piastri. Kvalifikācijā pārāks bija Šarls Leklērs, tomēr pēc pitstopa austrālietis pārsteidza “Ferrari” braucēju ar vēlu manevru starta – finiša taisnes beigās. Viņa komandas biedrs Lando Noriss pēc kļūdas un neveiksmīgas dzelteno karogu fāzes izkrita jau Q1, tādēļ sacīkstēs par augstām pozīcijām nevarēja pacīnīties. Par dienas naglu kļuva Serhio Peresa un Karlosa Sainsa sadursme cīņā par trešo pozīciju. Līdz tam Peress aizvadīja sezonas otrās puses labāko sacīksti. Avārijas dēļ karjeras labāko finišu 8. vietā sasniedza debitants Franko Kolapinto savā karjeras otrajā "Grand Prix".
Top 3 intrigas:
- Vai Norisa pakaļdzīšanās uzņems apgriezienus? Protams, tehniskas ķibeles Zandvortā šogad Lando maksājušas ļoti daudz, tomēr pēdējie posmi nav snieguši cerības domāt, ka cīņa par titulu saasināsies tīri uz snieguma rēķina. Noriss vairākkārt apspēlējis Oskaru vai nu uz atšķirīgas taktikas, tiesnešu sodu vai komandas pavēļu rēķina. Skaidrs, ka spožās dienās viņš var kļūt neapturams, bet potenciāli spožo dienu skaits strauji sarūk. Baku kļūdas maksā dārgi. Iespējams, šī ir labākā vieta, kur mēģināt pakacināt F-1 trešgadnieku, cīnoties garajā taisnē.
- Vai Verstapens atgriezies uz uzvaru takas? Šai trasē Verstapens bieži piekāpies komandas biedram. “Red Bull” sāncenši “Ferrari” ar Šarlu Leklēru priekšgalā izcīnījuši "pole position" katrā no Maksa četrām titula sezonām, tomēr tieši Makss uzskatāms par “McLaren” braucēju nopietnāko sāncensi. Vadības maiņa komandā pavērusi atšķirīgu pieeju tehniskajā jomā. Ar jauno grīdu mašīna kļuvusi vieglāk kontrolējama un Verstapena panākums Itālijā kalpo kā lielisks pieteikums cīņai arī Azerbaidžānā pēc emocionālās uzlādes Nirburgringā.
- Vai "publiskā pēršana" palīdzēs “Mercedes” protežē? Pēc atzīstama sezonas sākuma F-1 spožākais talants Kimi Antonelli sezonas Eiropas fāzē smagi izgāzās. Tomēr līdz šim komanda turpināja dziedāt slavas dziesmas. Kad tās cerēto efektu nesniedza, Toto Volfs beidzot nekautrējās publiski paust savu neapmierinātību. Vai atšķirīga pieeja sniegs cerēto rezultātu? Vai varbūt Kimi kļūs par kārtējo zudušo talantu? Ņemot vērā, ka Džordžs Rasels nejutās labi un ceturtdien izlaida mediju dienu, šī ir Antonelli lielā iespēja pietuvoties.
Padoka pļāpas: Ko darīt ar sprinta sacīkstēm nākotnē? Šis ir viens no jautājumiem, kas ieguvis plašāku uzmanību. Nupat paziņoti tie posmi, kas nākamgad rīkos sprintus. Tomēr joprojām tiek diskutēts, vai tos nevajadzētu vēl vairāk un kā padarīt formātu aizraujošāku skatītājiem. Viens no variantiem – apgrieztā starta kārtība. Skaidrs, ka no braucējiem objektīvas atbildes negūsim – Gazlī atzinis, ka viņiem šogad tas noderētu, kamēr Piastri ir pārliecinoši pret.
Titula priekšvakarā: Nav šaubu, ka “McLaren” šogad uzvarēs konstruktoru kausā. Tāpat jābūt trakam, lai paredzētu, ka titulu braucēju ieskaitē iegūs kāds cits, nevis Oskars Piastri vai Lando Noriss. Tomēr svētdien svinēt ir iespējams abiem. Ja “Ferrari” neizlaiž otro vietu konstruktoru kausā, “McLaren” pietiek gūt par 9 punktiem vairāk, lai matemātiski nodrošinātu titulu septiņus posmus pirms sezonas beigām.
Ārpus F-1: Baku ir viszemāk esošā galvaspilsēta pasaulē. Lai gan tā atrodas 28 metrus zem jūras līmeņa, kūstošie ledāji globālās sasilšanas rezultātā nerada applūšanas risku, jo Baku atrodas Kaspijas jūras krastā, kas, neraugoties uz nosaukumu, ir pasaules lielākais ezers. Patiesībā, Azerbaidžānai ir pretējas problēmas – Kaspijas jūras platība samazinās, tādēļ pilsētas attālums līdz krastam palielinās par aptuveni metru gadā.