Darja Semeņistaja cieš neveiksmi Tolentīno "WTA 125" sērijas turnīra vienspēļu astotdaļfinālā
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien Itālijā cieta zaudējumus Tolentīno "WTA 125" sērijas turnīra vienspēļu un dubultspēļu sacensību otrās kārtas mačos.
Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 106.vietu un turnīrā ir izsēta ar otro numuru, ar 2-6, 2-6 piekāpās ukrainietei Oleksandrai Olijnikovai (WTA 163.). Par otrās kārtas sasniegšanu Semeņistaja nopelnīja 15 pasaules ranga punktus.
Iepriekš ziņots, ka pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-2, 6-4 pieveica kvalifikāciju pārvarējušo austrālieti Tinu Smitu (WTA 284.).
Dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālā Semeņistaja pārī ar Gruzijas tenisisti Ekaterini Gorgodzi ceturtdien ar 3-6, 3-6 piekāpās sacensību pirmajām raketēm no Čehijas Miriamai Škohai un Jesikai Malečkovai.
Jau ziņots, ka Semeņistaja un Gorgodze trešdien pirmajā kārtā ar 6-2, 6-4 pārspēja Austrālijas tenisisti Aleksandru Osbornu un indieti Vasanti Šindi.
Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Latvijas tenisiste nopelnīja 27 WTA ranga punktus.
Turnīrs Tolentīno norisinās māla seguma kortos.