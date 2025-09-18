Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova ar uzvaru sāk "Elite 16" turnīru Brazīlijā
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova ceturtdien Brazīlijā svinēja uzvaru pirmajā pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Žuaunpesoas "Elite 16" sērijas turnīra mačā. Pāris Graudiņa/Samoilova, kas ir izsēts ar trešo numuru, C grupas mačā ar 2-1 (21:18, 14:21, 15:4) pārspēja ar 22.numuru izsētās mājinieces Karolinu Ortu un Elizi Sekomandi, kuras pārvarēja kvalifikācijas barjeru, un iekļuva izslēgšanas turnīra spēlēs.
Latvijas pāris bija labāks ar uzbrukumu (24:22), bloku (6:2) un servi (10:5) gūtajos punktos, bet vairāk kļūdījās (14:10).
Graudiņa guva 27 punktus. 28 uzbrukumos viņa sakrāja 16 punktus, četrreiz kļūdoties. Blokā viņa guva sešus punktus, vēl sešreiz aizskarot bumbu, bet 22 servēs guva piecus punktus, sešreiz kļūdoties. Graudiņai arī trīs kļūdas 21 servju uzņemšanas reizē, kā arī sešas darbības aizsardzībā.
Samoilova guva 13 punktus, 18 uzbrukumos gūstot astoņus punktus un četrreiz kļūdoties. Ar 27 servēm viņai izdevās gūt piecus punktus, vienreiz kļūdoties. Samoilova pieļāva vienu kļūdu 13 pretinieku servēs, kā arī piecreiz nospēlēja bumbu aizsardzībā.
Pretiniecēm Sekomandi 13 no 19 punktiem guva uzbrukumā, divus - ar bloku un četrus - ar servi, bet Orta deviņus no desmit punktiem guva uzbrukumā un vienu - ar servi.
Cīņā par pirmo vietu grupā Latvijas pāris piektdien tiksies ar vēl vienu Brazīlijas duetu Egeile Almeida/Vitorija de Souza, kas ir izsēts ar 15.numuru un pirmajā spēlē ar 2-0 (21:18, 21:11) pārspēja francūzietes Alinu Šamero un Klemensu Vjerā (10.).
Jau ziņots, ka vīriešu turnīrā ar septīto numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots F grupas pirmajā mačā ar 0-2 (26:28, 14:21) piekāpās austriešiem Timo Hammarbergam un Timam Bergeram, kuri turnīrā izlikti ar 18.numuru.
Ceturtdien cīņā par izkļūšanu no grupas latvieši tiksies ar mājiniekiem Evandru Gonsalvesu un Arturu Lanči, kuri ir izsēti ar sesto numuru.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.