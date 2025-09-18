Pēc 21 gada Žuzē Mourinju atgriežas Portugālē un trenēs "Benfica", kura iepriekšējo treneri atlaida pēc apkaunojošā zaudējuma Azerbaidžānas klubam Čempionu līgā
Par Portugāles futbola kluba Lisabonas "Benfica" galveno treneri ir iecelts Portugāles speciālists Žuzē Mourinju, ceturtdien pavēstīja komanda. Mourinju atgriežas darbā dzimtenē 21 gadu pēc aiziešanas no "Porto" uz Anglijas premjerlīgas komandu Londonas "Chelsea".
Zīmīgi, ka 62 gadus vecais treneris 29.augustā pēc zaudējuma tieši "Benfica" komandai UEFA Čempionu līgas "play off" kārtā tika atbrīvots no Turcijas komandas Stambulas "Fenerbahce" galvenā trenera amata. Vēl ironiskāk, ka portugāļu labā divu spēļu summā vienīgos vienīgos vārtus guva turku spēlētājs Kerems Aktirkoglu.
"Benfica" komandas galvenā trenera amats kļuva vakants pēc Portugāles vicečempiones pārsteidzošā zaudējuma otrdien UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā Azerbaidžānas vienībai "Qarabag", no galvenā trenera amata atbrīvojot Brunu Laži.
Jau ziņots, ka "Benfica" savā laukumā piekāpās "Qarabag" ar 2:3 (2:1), esot mača gaitā vadībā ar 2:0. Tika ziņots arī tas, ka pie Lisabonas komandas stūres varētu staties Mourinju.
Galvenā trenera karjeru Mourinju 2000.gadā sāka tieši "Benfica" vienībā, bet pēc nepilniem trim mēnešiem atkāpās no amata.
Mourinju ir viens no visu laiku titulētākajiem treneriem. Viņa kontā ir uzvarēti Portugāles, Anglijas, Spānijas un Itālijas čempionāti, kā arī uzvaras visos trijos Eiropas klubu turnīros - UEFA Čempionu līgā, Eiropas līgā un Konferences līgā.
Mourinju savā karjerā sekmīgi ir trenējis pašmāju "Porto", angļu Londonas "Chelsea", Mančestras "United" un Totenhemas "Hotspur", itāļu Milānas "Inter" un "AS Roma", kā arī spāņu Madrides "Real".