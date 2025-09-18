Sons uzvarā pret "Real" gūst savu pirmo "hat-trick" MLS līgā
Dienvidkorejas futbola izlases zvaigzne Hinmins Sons trešdien izcēlās ar savu pirmo "hat-trick" Ziemeļamerikas Augstākās futbola līgas (MLS) mačā, palīdzot savai komandai "Los Angeles" ar 4:1 (2:0) viesos pārspēt Soltleiksitijas "Real" komandu.
33 gadus vecais Sons, kurš uz MLS pārcēlās no Anglijas futbola premjerlīgas vienības Totenhemas "Hotspur" pagājušajā mēnesī, mačā ar "Real" bija precīzs 3., 16. un 82. minūtēs. Kopumā Sons savā jaunā kluba rindās sešās MLS spēlēs guvis piecus vārtus.
"Real" rindās vienīgos vārtus guva Zavjers Gozo, bet Losandželosas kluba rindās izcēlās arī Gabonas izlases spēlētājs Deniss Buanga, kurš līdz ar to kļuva par visu laiku labāko vārtu guvēju "Los Angeles" vēsturē. Tagad viņa rēķinā ir 94 precīzi sitieni, par vienu vairāk nekā slavenajam meksikānim Karlosam Velam.
"Los Angeles" ar 47 punktiem 28 spēlēs MLS Rietumu konferences kopvērtējumā ieņem ceturto vietu. Kopumā regulārajā čempionātā vienības aizvada pa 34 spēlēm un astoņas labākās no katras konferences sasniedz MLS "play off".
Pērn MLS regulārajā čempionātā labākā bija Maiami "Inter" komanda ar argentīniešu superzvaigzni Lionelu Mesi ierindā, bet par čempioniem kļuva Losandželosas "Galaxy", kas izslēgšanas spēļu finālā ar 2:1 pieveica Ņujorkas "Red Bulls".