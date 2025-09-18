Kitija Laksa palīdz "Mercury" panākt izšķirošo spēli WNBA "play-off" pirmās kārtas sērijā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa trešdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) izslēgšanas spēļu pirmās kārtas otrajā mačā guva trīs punktus, palīdzot Fīniksas "Mercury" vienībai viesos pieveikt Ņujorkas "Liberty" komandu un sērijā panākt izlīdzinājumu.
"Mercury" izbraukumā svinēja drošu uzvaru ar 86:60 (25:25, 26:12, 18:10, 17:13) un sērijā līdz divām uzvarām rezultāts kļuva 1-1. Izšķirošā spēle par iekļūšanu nākamajā kārtā jeb pusfinālā tiks aizvadīta sestdien Fīniksā.
Laksai šī bija pirmā karjeras spēle WNBA "play off" un laukumā viņa pavadīja nepilnas piecas minūtes, kurās realizēja vienu no diviem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu zem groziem, pieļāva vienu kļūdu un maču noslēdza ar dalītu sliktāko +/- rādītāju komandā -2. Pa 15 punktiem "Mercury" rindās guva vāciete Satū Sabalī un Alīša Tomasa, bet pa 14 punktiem katra pievienoja Kalea Kopere un Devanna Bonnere. Mājinieču "Liberty" sastāvā beļģiete Emma Mēsemane atzīmējās ar 11 punktiem, bet otra rezultatīvākā ar deviņiem punktiem bija Sabrina Jonesku.
Jau ziņots, ka regulārajā čempionātā "Mercury" ar 27 uzvarām 44 spēlēs ierindojās ceturtajā pozīcijā, bet Ņujorkas "Liberty" ar tādu pašu uzvaru skaitu ieņēma piekto pozīciju 13 komandu konkurencē.
Laksa savā WNBA debijas čempionātā laukumā devās 33 spēlēs, vidēji mačā guva 5,9 punktus, izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas un atdeva 0,6 rezultatīvas piespēles. No tālās distances latviete meta ar 31,7% precizitāti.
Kā pirmā "play off" otrajā kārtā trešdien iekļuva regulārā čempionātā labākā komanda Minesotas "Lynx", kas izbraukumā pēdējā ceturtdaļā atspēlēja 14 punktu deficītu un ar 75:74 (19:27, 9:14, 21:22, 26:11) pārspēja Goldensteitas "Valkyries". Uzvarētājām 24 punktus guva Nafīsa Koljēra, 18 - Keila Makbraida, bet 12 punktus pievienoja Bridžita Karltone. Mājinieču rindās rezultatīvākā ar 15 punktiem bija Monika Bilingsa 15 punkti, kamēr pa 14 punktiem katra guva Žanele Saluna un Čečilia Dzandalasīni.
WNBA "play off" pirmajā kārtā jāuzvar divās spēlēs, panākumam otrajā kārtā jeb pusfinālā būs nepieciešamas trīs uzvaras, bet čempiones finālā tiks noskaidrotas sērijā līdz četrām uzvarām. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par čempionēm kļuva Ņujorkas "Liberty" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim panākumiem ar 3-2 pārspēja Minesotas "Lynx" vienību.