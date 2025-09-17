Disku golfa lietpratēji no Latvijas un Igaunijas pulcējušies Smiltenes novada čempionātā
Pagājušajā sestdienā Palsmanes disku golfa parkā “Palsa” noslēdzies Smiltenes novada čempionāts disku golfā, kas pulcēja 75 spēlētājus ne tikai no Smiltenes novada, bet no visas Latvijas un arī Igaunijas.
13. septembrī divdesmit grozu plašajā laukumā dalībnieki piecās divīzijās sacentās divos raundos. Paralēli čempionāta cīņai notika arī dažādi konkursi – “Par”, “Puta” un “Piemetiena”, kuros spēlētājiem bija iespēja iegūt dažādas balvas.
Mūsu novadu pārstāvēja dalībnieki no SDK “Palsa” – “FA3” divīzijā pirmo vietu ieguva Gunita Skare, trešo Ilze Roķe, bet Indra Mize septīto. “FPO” divīzijā Elīza Cera pārspēlē piekāpās Annai Mežalei un ierindojās ceturtajā vietā, savukārt “MA4” divīzijas pārspēlē Nauris Bišers izcīnīja trešo vietu, bet Artis Roķis un Toms Ābele dalīja piekto vietu. Šajā divīzijā startēja arī Palsas kluba vecākais spēlētājs – Guntis Puriņš. "MA3" divīzijā Mārcis Poļakovs pārliecinoši ieņēma otro vietu, Kalvis Bišers septīto, Jānis Ramanis devīto, Toms Cers trīspadsmito un Aleksandrs Mizis divdesmito vietu. Tomass Šalders “MPO” klasē ieņēma ceturto vietu, septīto Dāvis Mizis, bet Deniss Šalders ierindojās desmitajā vietā.
Sezonas noslēdzošās sacensības plānotas oktobra nogalē, jau par tradīciju kļuvušās "Helovīna nakts sacensības", kurās tiks izgaismoti grozi, bet diskiem piestiprinātas gaismiņas.