LOK veicinās sporta organizācijas izmantot iepirkumi.lv platformu
Latvijas Olimpiskajā komiteja (LOK) trešdien parakstījusi vienošanāos par sadarbību ar e-iepirkumu platformu Iepirkumi.lv, kas ļaus LOK un tās biedriem, sporta veidu federācijām, līdz 2025. gada 31. decembrim bez maksas izmantot Iepirkumi.lv elektronisko iepirkumu sistēmu un vienuviet plānot, izsludināt un pārvaldīt iepirkumus, sākot ar piedāvājumu pieņemšanu un vērtēšanu līdz procedūras noslēgumam un dokumentu arhivēšanai.
Šī iespēja būtiski samazinās administratīvo slogu un ļaus federācijām strādāt efektīvāk un caurspīdīgāk. Platforma nodrošina gan pārskatāmību, gan drošu mehānismus, tādējādi palīdzot izvairīties no kļūdām un optimizēt laiku. Tas sniedz federācijām iespēju vairāk koncentrēties uz to pamatuzdevumu. “Mūsu mērķis ir atvieglot sporta organizāciju ikdienas darbu, nodrošinot iespēju izmantot bezmaksas, drošu un pārbaudītu rīku, kas ļauj efektīvāk plānot un pārvaldīt iepirkumus. Šāda pieeja ne tikai samazina administratīvo slogu un palīdz izvairīties no kļūdām, bet arī nodrošina caurspīdīgumu un godīgumu, vienlaikus dodot sporta federācijām plašākas iespējas koncentrēties uz savu galveno uzdevumu – sporta un sportistu attīstību,” sadarbības aktualitāti skaidro LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.
Sadarbības ietvaros 2. oktobrī Iepirkumi.lv kopā ar LOK organizēs bezmaksas informatīvu semināru sporta federācijām un sporta organizācijām, skaidrojot, kam un kādos gadījumos ir obligāti jāveic iepirkumi, kā arī sniegs praktiskas vadlīnijas par iepirkumu izsludināšanu un pārvaldību. Dalībnieki saņems praktiskus padomus un atbildes uz jautājumiem, kas visbiežāk rodas, organizējot iepirkumus. Semināru organizēs Iepirkumi.lv zināšanu un pieredzes apmaiņas centrs “Iepirkumu akadēmija”.
“Katrs saimnieciski domājošs cilvēks zina, ka peļņu veido divi lielumi – lielāki ieņēmumi un mazāki tēriņi. Kā iepirkumu speciālisti mēs nevaram nodrošināt lielākus ieņēmumus, bet mēs varam palīdzēt samazināt tēriņus, mudinot vairāk domāt par iepirkumu sistēmas pilnveidošanu, lai organizācijas darbotos pēc iespējas efektīvāk, iepirkumos tērējot mazāk līdzekļu vai arī par attiecīgo naudu iepērkot kvalitatīvākas preces un pakalpojumus,” mudina Iepirkumi.lv valdes priekšsēdētājs Kaspars Rozenkopfs.
Par Iepirkumi.lv
E-iepirkumu platforma Iepirkumi.lv nodrošina ērtu izsludināšanu, informējot par jaunajiem iepirkumiem vairāk nekā 15 000 piegādātājus Latvijā un Baltijā. Iepirkumi.lv apvieno visu iepirkuma procesu – piedāvājumu saņemšanu, apkopošanu, izvērtēšanu un piemērotākā sadarbības partnera izvēli. Visa dokumentācija un sarakste ar piegādātājiem glabājas vienuviet, nodrošinot pārskatāmu, caurspīdīgu un drošu iepirkuma procesu.
Iepirkumi.lv ir vadošā Latvijas e-iepirkumu platforma ar 18 gadu pieredzi digitālo iepirkumu jomā. Tā sniedz pasūtītājiem pieeju plašam piegādātāju lokam Latvijā, Baltijā un Eiropā, ļauj ērti salīdzināt piedāvājumus un automatizē dokumentu sagatavošanu. Platforma nodrošina arī operatīvu klientu atbalstu, padarot iepirkuma procesu vienkāršāku, efektīvāku un caurspīdīgāku.