Latvijas sieviešu tenisa otrais numurs Darja Semeņistaja.
Šodien 17:11
Semeņistaja pārī ar Gorgodzi pārliecinoši sasniedz Tolentīno turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja trešdien sasniedza Tolentīno "WTA 125" sērijas turnīra dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālu.
Semeņistaja pārī ar Gruzijas tenisisti Ekaterini Gorgodzi pirmajā kārtā ar 6-2, 6-4 pārspēja Austrālijas tenisisti Aleksandru Osbornu un indieti Vasanti Šindi. Iekļūšana ceturtdaļfinālā dod 27 WTA ranga punktus.
Nākamajā kārtā viņu pretinieces būs ar pirmo numuru izsētās čehietes Miriama Škoha un Jesika Malečkova.
Vienspēļu turnīrā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 106.vietā un turnīrā ir izsēta ar otro numuru, ar 6-2, 6-4 pieveica kvalifikāciju pārvarējušo austrālieti Tinu Smitu (WTA 284.). Otrajā kārtā latviete tiksies ar ukrainieti Oleksandru Olijnikovu (WTA 163.).
Turnīrs Tolentīno norisinās māla seguma kortos.