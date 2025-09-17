Latvijas hokeja izlase izlaidīs Eiropas nāciju kausa pilotsezonu
Latvijas hokeja izlase gaidāmajā Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) rīkotajā Eiropas nāciju kausā nepiedalīsies, atklājis Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs.
Turnīra formāts paredz, ka Eiropas nāciju kausa spēles norisināsies četras reizes sezonā - novembrī, decembrī, februārī un aprīlī. Kā portālam norādīja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs, Latvijas valstsvienība šajā sezonā Eiropas nāciju kausā vēl nepiedalīsies.
"Eiropas nāciju kauss šajā un arī nākamajā sezonā ir kā pilotprojekts, lai saprastu, vai ir iespējams šo turnīru nākotnē realizēt kā biznesa projektu," citēts Pļāvējs. "Mērķis ir pārliecināties, vai nākotnē šim turnīram var pievienot arī četras spēcīgākās Eiropas izlases," portālam Hokejazinas.com skaidro Pļāvējs.
Latvijas izlase sākotnēji turnīrā tika iekļauta pirmajā grupā ar Vācijas, Slovākijas un Austrijas hokejistiem.
Latvijas izlasei šogad novembrī un decembrī paredzēti starti "Deutschland Cup" un "Kaufland Cup", un turnīra organizatori ir ļāvuši šos turnīrus iekļaut zem nāciju kausa kopvērtējumā. Savukārt nākamā gada februārī un aprīlī Latvijas valstsvienība IIHF pauzēs Eiropas nāciju kausā nepiedalīsies. "Mums pirms pasaules čempionāta ir paredzētas pārbaudes spēles ar augstāka līmeņa pretiniekiem, kuri nepiedalās Eiropas nāciju kausā," paziņoja Pļāvējs.
Šobrīd vēl īsti nav skaidrs, kā IIHF noteiks Eiropas nāciju kausa uzvarētājus, jo vairākas izlases tajā nepiedalīsies vai neaizvadīs visas paredzētās spēles. "IIHF plāno noteikt Eiropas nāciju kausa uzvarētāju, taču ne Latvija, ne arī kāda cita izlase no pirmā groza februārī un aprīlī neplāno piedalīties šajā turnīrā," piebilda LHF ģenerālsekretārs. "Ja šajā sezonā tiks noskaidrots Eiropas nāciju kausa uzvarētājs, tas nebūs no mūsu grupas."
Novembrī gaidāmajā "Deutschland Cup" turnīrā Latvijas izlases pretinieki būs slovāki, austrieši, kā arī laukuma saimnieki vācieši. Turnīrs novembra sākumā norisināsies Vācijas pilsētā Landshūtē. Savukārt tradicionālajā "Kaufland Cup" turnīrā, kas norisinās Slovākijā, Latvijas izlase tiksies ar Norvēģiju un laukuma saimniekiem slovākiem. Tā turnīra norise paredzēta decembra vidū.