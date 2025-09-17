Lisabonas "Benfica" pēc negaidītā zaudējuma "Qarabag" atlaiž treneri un gaida spilgtu aizvietotāju
Portugāles vicečempione futbolā Lisabonas "Benfica" pēc pārsteidzošā zaudējuma azerbaidžāņu vienībai "Qarabag" otrdien UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā no galvenā trenera amata atbrīvojusi Brunu Laži, pavēstīja komanda.
Jau ziņots, ka "Benfica" savā laukumā piekāpās "Qarabag" ar 2:3 (2:1), esot mača gaitā vadībā ar 2:0. "Esam panākuši vienošanos ar Brunu Laži, ka viņš komandu atstās," norādīja bijušais Portugāles izlases pussargs un tagadējais "Benfica" prezidents Rui Košta. Lisabonas kluba vadība paziņoja, ka līdz sestdienas Portugāles čempionāta nākamai spēlei vienībai jau būs jauns galvenais treneris.
49 gadus vecais Brunu Laži jeb pilnajā vārdā Brunu Migels Silva du Nasimentu ar Benfica strādāja 2019./2020. gada sezonā, bet atkal pārņēma komandu pagājušajā sezonā. Pa vidu šim posmam viņš vadīja arī premjerlīgas klubu Vulverhemptonas "Wanderers" un brazīliešu Riodežaneiro "Botafogo".
Portugāles vadošie sporta mediji vēsta, ka Žuzē Mourinju varētu nomainīt Laži pie "Benfica" stūres. Titulētais portugāļu speciālists pirms trim nedēļām tika atbrīvots no darba turku klubā Stambulas "Fenerbahce", tieši pēc zaudējuma "Benfica" vienībai UEFA Čempionu līgas "play off" kārtā.
Savu karjeru kā galvenais treneris Mourinju uzsāka tieši "Benfica" vienībā 2000. gadā, bet pēc nepilniem trim mēnešiem atkāpās. 62 gadus vecais Mourinju ir viens no visu laiku titulētākajiem treneriem. Viņa kontā ir uzvarēti Portugāles, Anglijas, Spānijas un Itālijas čempionāti, kā arī izcīnītas visas trīs Eiropas klubu turnīru trofejas - UEFA Čempionu līgā, Eiropas līgā un Konferences līgā.
Mourinju savā karjerā sekmīgi trenējis pašmāju "Porto", angļu Londonas "Chelsea", Mančestras "United" un Totenhemas "Hotspur", itāļu Milānas "Inter" un "AS Roma", kā arī spāņu Madrides "Real".