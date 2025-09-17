Markuss Jahovičs šovasar pie gadu vecākiem puišiem pārstāvēja Latvijas izlasi U-16 Eiropas čempionātā
Basketbols
Šodien 13:22
15 gadus vecais basketbolists Jahovičs pievienojas Trento "Aquila" akadēmijai
Latvijas U-16 basketbola izlases spēlētājs Markuss Jahovičs pievienojies Itālijas A sērijas kluba Trento "Aquila" akadēmijai, otrdien pavēstīja vienība.
15 gadus vecais bijušā Latvijas izlases spēlētāja Gata Jahoviča dēls līdz šim spēlēja RBS/"Basketbola klase" rindās.
Jahovičs jaunākais šovasar Latvijas U-16 rindās bija viens no izlases līderiem Eiropas U-16 čempionātā, kurā palīdzēja komandai izcīnīt sesto vietu. Turnīrā viņš vidēji mačā guva 8,5 punktus, izcīnīja 2,5 atlēkušās bumbas un atdeva 1,3 rezultatīvas piespēles.
Trento akadēmijas paziņojumā Jahovičs raksturots kā "aizsargs ar apdāvinātu metienu un atlētismu, kuram ir daudz iespēju pilnveidoties".
Jahovičs U-16 izlases sastāvā varēs piedalīties arī nākamā gada kontinenta čempionātā.