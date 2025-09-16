Hemišs Kers (foto: Scanpix / Zumapress.com)
Citi sporta veidi
Šodien 20:46
Olimpiskais čempions Heimišs Kers kļūst par pasaules čempionu augstlēkšanā ar atkārtotu personisko rekordu
Jaunzēlandes sportists Heimišs Kers otrdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā uzvarēja augstlēkšanā. Parīzes olimpisko spēļu čempions uzvarēja ar atkārtotu Okeānijas un personisko rekordu 2,36 metri.
Otro vietu ar 2,34 metriem izcīnīja dienvidkorejietis Sanhjoks U, bet trešais ar 2,31 metru bija čehs Jans Štefela.
2,31 metru pārvarēja arī ukrainis Olehs Doroščuks, taču čehs to paveica ar otro, bet ukrainis - ar trešo mēģinājumu, paliekot ceturtajā vietā.
Jau ziņots, ka Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs Tokijā ieņēma 24.vietu, bet Raivo Saulgriezis 24.vietā finišēja 35 kilometru soļošanā.
Saulgriezim starts paredzēts arī 20 soļošanā, bet Latviju pasaules meistarsacīkstēs pārstāvēs arī šķēpmetējas Anete Sietiņa un Līna Mūze-Sirmā.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā Tokijā norisināsies līdz šīs nedēļas beigām.