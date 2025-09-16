Kaspars Daugaviņš atgriežas Latvijas hokeja virslīgā
Latvijas čempionvienībai hokejā "Mogo"/RSU pievienojies valstsvienības kapteinis Kaspars Daugaviņš, otrdien paziņoja komanda.
37 gadus vecais Daugaviņš "Mogo"/RSU rindās pirms mēneša devās laukumā Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidenta kausa izcīņas spēlēs, tomēr līdz šim oficiāli bija bez kluba.
Pagājušajā gada novembrī, tobrīd Slovākijas ekstralīgas vienību Mihalovces "Dukla" pārstāvošais ilggadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis, paziņoja par karjeras beigām, tomēr vēlāk atsāka treniņus un valstsvienības rindās šogad piedalījās jau savā 13. pasaules čempionātā.
Karjeras laikā Daugaviņš aizvadījis 98 spēles Nacionālajā hokeja līgā (NHL), spēlējis arī Vācijā, Šveicē, Krievijā, Amerikas Hokeja līgā (AHL), Ontārio Hokeja junioru līgā un Latvijas meistarsacīkstēs.
"Mogo"/RSU jauno "Optibet" hokeja līgas (OHL) sezonu uzsākusi ar trim uzvarām čētrās spēlēs, kas turnīra tabulā dod otro vietu aiz "Liepājas", kas pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezusies spēcīgākajā līgā. Nākamo maču "Mogo"/RSU aizvadīs rīt, kad viesos tiksies ar līderi "Liepāju". Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.