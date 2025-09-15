Vārdijs debitē Itālijas A sērijā.
Futbols
Šodien 22:35
Itālijas futbolā ienāk premjerlīgas čempions Džeimijs Vārdijs - pirmā spēle "Cremonese" rindās
ijušais Anglijas futbola premjerlīgas čempions un Anglijas kausa ieguvējs Džeimijs Vārdijs pirmdien "Cremonese" sastāvā debitēja Itālijas A sērijā.
"Cremonese" viesos spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar "Verona", abu komandu savstarpējai spēlei bezvārtu neizšķirti noslēdzoties pirmo reizi gandrīz 40 gadu laikā.
38 gadus vecais Vārdijs mačā iesaistījās 58.minūtē, nomainot Federiko Bonacoli.
Vārdijs, kurš pēdējās 13 sezonas spēlēja premjerlīgas vienībā Lesteras "City", uz Kremonas klubu pārcēlās kā brīvais aģents. Līgums ar vienību parakstīts uz vienu sezonu.
Lesteras kluba rindās Vārdijs kopumā visos turnīros aizvadīja 500 spēles un guva 200 vārtus, 2016.gadā palīdzēdams vienībai sensacionāli triumfēt premjerlīgā.
"Cremonese" pirmdien pirmo reizi sezonā zaudēja punktus, ar septiņiem punktiem trīs mačos ieņemot trešo vietu.