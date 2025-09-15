Semeņistaja atgriežas karjeras rekordvietā; Ostapenko paliek uz vietas
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabājusi 24. pozīciju, bet Darja Semeņistaja pakāpusies par četrām ailītēm un atkārtojusi savu personīgo rekordu, ieņemot 106. vietu.
Savukārt Anastasija Sevastova veikusi kāpumu par divām vietām un tagad ir 219. pozīcijā. Vēl Adelina Lačinova rangā zaudējusi trīs vietas un ieņem 570. pozīciju, Kamilla Bartone noslīdējusi par 13 vietāmuz 617. pozīciju, Beatrisei Zeltiņai piecu vietu kritums uz 715. vietu, bet Diāna Marcinkēviča zaudējusi vienu vietu un ieņem 865. pozīciju. Elza Tomase veikusi kāpumu par 253 vietām, kas jaunākajā rangā dod 929.pozīciju kamēr kritumus par 19 vietām piedzīvojušas Marija Semeņistaja (1371.) un Margarita Ignatjeva (1443.).
WTA ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas un līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Švjonteka un Korija Gofa no ASV. Ceturtā ir amerikāniete Amanda Aņisimova, piektā joprojām ir krieviete Mirra Andrejeva, sestā - ASV spēlētāja Medisona Kīsa. Septīto vietu saglabā cita ASV tenisiste Džesika Pegula, astoto - itāliete Jasmīne Paolīni, devītā arī šajā nedēļā ir ķīniete Džena Cjiņveņa, bet labāko desmitnieku joprojām noslēdz Jeļena Ribakina no Kazahstānas.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi astoto pozīciju, bet Darja Semeņistaja zaudējusi 24 vietas un ir 143. pozīcijā. No pārējām Latvijas tenisistēm Marcinkēviča zaudējusi 55 vietas (475.), pozīciju nav mainījusi Sevastova (486.), par divām vietām zemāk ir Bartone (546.), kamēr Elza Tomase veikusi kāpumu par 56 vietām un ieņem 728. pozīciju.Četras ailītes rangā zemāk ir Ignatjeva (891.), trīs - Lačinova (945.), piecas - Anna Jakovļeva (1197.), savukārt vietu nav mainījusi Valērija Kargina (1322.). Vēl par piecām vietām zemāk ir Marija Semeņistaja (1374.), par četrām ailītēm - Beatrise Zeltiņa (1448.), bet par divām vietām - Marina Markina (1454.).
Dubultspēļu ranga līderpozīcijas saglabā amerikāniete Teilore Taunsenda, kurai seko čehiete Kateržina Sinjakova.
Savukārt Roberts Štrombahs jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā zaudējis četras vietas un ieņem 343. pozīciju. Tāpat ATP rangā Kārlim Ozoliņam kritums par trim vietām (dalīta 1094.), bet Artūrs Žagars atkāpies par 12 pozīcijām (dalīta 1916.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas un pirmais joprojām ir spānis Karloss Alkarass. Otro vietu saglabā Janiks Siners no Itālijas, kam seko vācietis Aleksandrs Zverevs. Ceturtais ir serbs Novāks Džokovičs, piektais - Teilors Frics no ASV, viņa tautietis Bens Šeltons saglabā sesto pozīciju, bet septītais arī šajā nedēļā ir brits Džeks Dreipers. Astotais arī jaunākajā rangā ir austrālietis Alekss de Minors, devīto vietu saglabā Lorenco Muzeti no Itālijas, bet labāko desmitnieku noslēdz Karens Hačanovs no Krievijas.
Dubultspēļu rangā Štrombahs atguvis astoņas vietas un ieņem 703. pozīciju, Ozoliņš zaudējis deviņas vietas (826.), Žagars noslīdējis par desmit pozīcijām (1356.), bet Mārtiņš Rocēns ir 12 ailītes zemāk (dalīta 2566.). Dubultspēļu rangā arī šonedēļ pirmais ir Loids Glaspūls no Lielbritānijas.