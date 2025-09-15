Laksa nedodas laukumā pirmajā "Mercury" izslēgšanas spēlē; Fīniksas komanda nonāk bezdibeņa malā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien nedevās laukumā Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) izslēgšanas spēļu pirmās kārtas pirmajā mačā, bet viņas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" vienība savā laukumā pagarinājumā piekāpās Ņujorkas "Liberty" komandai.
Sērijā līdz divām uzvarām "Mercury" pirmo maču zaudēja papildlaikā ar 69:76 (13:17, 30:27, 14:11, 8:10, 4:11). Sērijas otrā spēle norisināsies trešdien Ņujorkā. Uzvarētājām svētdienas spēlē 23 punktus guva Nataša Klauda, 18 punktus savā rēķinā ierakstīja Breana Stjuarte, bet 16 punkti Sabrinas Jonesku kontā. Mājiniecēm rezultatīvākā ar 15 punktiem bija Kalea Kopere, 14 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja Alīša Tomasa, bet 12 punktus Devanna Bonnere. "Mercury" mača laikā izmantoja tikai astoņas basketbolistes.
Jau ziņots, ka regulārajā čempionātā "Mercury" ar 27 uzvarām 44 spēlēs ierindojās ceturtajā pozīcijā, bet Ņujorkas "Liberty" ar tādu pašu uzvaru skaitu ieņēma piekto pozīciju 13 komandu konkurencē. Laksa savā WNBA debijas čempionātā laukumā devās 33 spēlēs, vidēji mačā guva 5,9 punktus, izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas un atdeva 0,6 rezultatīvas piespēles. No tālās distances latviete meta ar 31,7% precizitāti.
Citās WNBA pirmās kārtas "play off" spēlēs regulārā čempionātā labākā komanda Minesotas "Lynx" ar 101:72 (21:28, 26:12, 32:18, 22:14) sakāva Goldensteitas "Valkyries", Lasvegasas "Aces" ar 102:77 (22:12, 23:13, 31:27, 26:25) pārspēja Sietlas "Storm", bet Atlantas "Dream" mājās ar 80:68 (18:21, 22:12, 18:20, 22:15) pieveica Indiānas "Fever".
WNBA "play off" pirmajā kārtā jāuzvar divās spēlēs, panākumam otrajā kārtā jeb pusfinālā būs nepieciešamas trīs uzvaras, bet čempiones finālā tiks noskaidrotas sērijā līdz četrām uzvarām. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par čempionēm kļuva Ņujorkas "Liberty" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim panākumiem ar 3-2 pārspēja Minesotas "Lynx" vienību.