Gudļevskim uzvara arī sezonas otrajā DEL mačā

Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien sekmēja Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" komandas uzvaru arī otrajā Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) spēlē.

"Fischtown Pinguins" viesos ar 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) pārspēja Minhenes "Red Bull" hokejistus.

Gudļevskis šajā mačā atvairīja 34 no 37 metieniem jeb 92% raidījumu. Arī sezonas pirmajā mačā latvietim bija augsts atvairījumu procents (97%).

Iepriekšējā sezonā uzvaru līgā svinēja Berlīnes "Eisbaren".

