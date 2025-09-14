Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis.
Hokejs
Šodien 22:45
Gudļevskim uzvara arī sezonas otrajā DEL mačā
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien sekmēja Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" komandas uzvaru arī otrajā Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) spēlē.
"Fischtown Pinguins" viesos ar 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) pārspēja Minhenes "Red Bull" hokejistus.
Gudļevskis šajā mačā atvairīja 34 no 37 metieniem jeb 92% raidījumu. Arī sezonas pirmajā mačā latvietim bija augsts atvairījumu procents (97%).
Iepriekšējā sezonā uzvaru līgā svinēja Berlīnes "Eisbaren".