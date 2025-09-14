Eiropas čempionāta finālspēle basketbolā vīriešiem starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām
Eiropas čempionāta basketbolā fināla spēle Rīgā starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām.
Eiropas čempionāta finālā Rīgā pēc pirmā puslaika turkiem sešu punktu pārsvars
Eiropas čempionāta basketbolā finālā Rīgā pēc pirmā puslaika Turcijas basketbolisti ar rezultātu 46:40 uzvar Vāciju.
Spēli tiešraidē translē kanāls TV3.
Pirmais uzbrukums spēlē Vācijas izlases izpildījumā nebija sekmīgs, turpretī turki savējo pēc teicamas bumbas kustības izmantoja, Džedi Osmanam realizējot tālmetienu. Turcijas basketbolisti turpināja uzbrukt ar augstu precizitāti un ātri iekrāja pārsvaru 13:2.
Pēc nospēlētām trīsarpus minūtēm vācieši realizēja pirmo metienu no spēles, nekļūdīgu "trejaci" izpildot Francam Vāgneram. Strauji atraisījās arī Vācijas uzbrukumi un ceturtdaļas otrās puses sākumā rezultāts bija neizšķirts 14:14, bet vēlāk Tristana da Silvas tālmetiens deva vadību ar 19:16. Pēc pirmajām desmit minūtēm rezultāts bija 24:22 Vācijas labā.
Otrās ceturtdaļas otrajā minūtē Tristans da Silva panāca Vācijas izlasei jau sešu punktu pārsvaru, kuru gan uz pusi sadzēsa Osmans ar tālmetienu (25:28). Turpinājumā līdzsvaru uz rezultāta tablo turēja Vāgnera un Adema Bonas precīzie metien, bet ceturtdaļas otrajā pusē Alperens Šengins panāca turkiem piecu punktu pārsvaru (40:35).
Puslaika noslēdzošajās minūtēs Turcijas izlases vadību turēja Šengins un Osmans, bet vāciešiem abos laukuma galos līderis bija Vāgners. Šengins gan pirmajā puslaikā pamanījās iekrāt trīs piezīmes.
Pirms tam spēlē par trešo vietu grieķi ar rezultātu 92:89 pārspēja Somiju, kas Eiropas labāko četriniekā iekļuvusi pirmo reizi.
Somijas un Grieķijas cīņa par bronzas godalgām Eiropas čempionātā basketbolā
Spēle par bronzas godalgām starp Somiju un Grieķiju Eiropas čempionātā basketbolā Rīgā.
Piektdien aizvadītajos pusfinālos Vācija ar 98:86 pārspēja Somiju, bet Turcija ar 94:68 sagrāva Grieķiju.
Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien noskaidroti medaļu ieguvēji.