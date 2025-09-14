Somijas un Grieķijas cīņa par bronzas godalgām Eiropas čempionātā basketbolā
Spēle par bronzas godalgām starp Somiju un Grieķiju Eiropas čempionātā basketbolā Rīgā.
Adetokunbo: tas ir viens no manas karjeras lielākajiem sasniegumiem
Grieķijas vīriešu basketbola izlases līderim Jannim Adetokunbo Eiropas čempionātā izcīnītā bronzas godalga ir viens no karjeras lielākajiem sasniegumiem, preses konferencē atzina Adetokunbo.
Jau ziņots, ka Grieķijas vīriešu basketbola izlase cīņā par Eiropas čempionāta bronzu ar 92:89 pārspēja Somiju, kas Eiropas meistarsacīkšu labāko četriniekā iekļuva pirmo reizi.
"Esmu ļoti priecīgs par savu komandu un nāciju, jo pēc 16 gadiem mums ir izdevies kaut ko sasniegt. Runāju ar vairākiem spēlētājiem un treneri pirms turnīra, un visi ticēja mūsu kopējam mērķim. Jau no pirmās dienas visi bija fokusējušies un atdeva visu šo divu mēnešu garumā. Domāju, ka jūtam atvieglojumu, jo tas beidzot ir sasniegts," stāstīja Adetokunbo.
Grieķijas izlases līderis basketbolista karjeras laikā kopā ar Milvoki "Bucks" izcīnīja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempiontitulu, un Adetokunbo norādīja, ka arī tas ir liels sasniegums, taču bronzas godalga spēs iepriecināt visu grieķu nāciju.
"Šī ir viena lieta, ko es nebiju sasniedzis savā karjerā, un esmu priecīgs, ka beidzot to esmu izdarījis. Izcīnīt NBA čempiontitulu, protams, ir liels sasniegums, bet kad tev ir iespēja padarīt 12 miljonus grieķu laimīgus un iedvesmot nākamo paaudzi, tā ir viena no lielākajām lietām. Tas ir viens no manas karjeras lielākajiem sasniegumiem," skaidroja grieķis.
"Ja te nebūtu [Vasilis] Spanulis, es te nebūtu. Viņš palīdz parādīt savu labāko sniegumu man un komandai. Viņam ir uzvarētāja mentalitāte," viņš piebilda.
Savukārt Grieķijas izlases galvenais treneris Spanulis izcēla, ka Grieķijas izlasei pēc pamatīga zaudējuma pusfinālā pret Turciju veiksmīgi izdevās atgūties un izcīnīt bronzas godalgas.
"Aizvadījām vienu no saviem labākajiem mačiem 38 minūšu garumā. Dominējām gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, un ne tikai šajā spēlē, bet visa turnīra garumā, izņemot vienu spēli - pusfinālu. Šī medaļa ir visai grieķu nācijai," norādīja Spanulis.
Somijas izlases galvenais treneris Lasi Tuovi izcēla, ka grieķi visa mača garumā spējuši laukumā saglabāt disciplīnu.
"Zinājām, cik labi viņi ir, zinājām, ko mēs varētu izdarīt, bet viņi spēlēja pārliecinoši jau no paša sākuma. Tas mūs izsita no sliedēm. Esmu ļoti lepns par savu komandu," teica treneris.
Mača izskaņā Somijas izlase izmantoja zonas aizsardzību, un Tuovi norādīja, ka tas bijis viens no veidiem, kā somi centās mainīt spēles gaitu.
"Kad esi iedzinējos 40 minūtes, ir jāmēģina kādas pārmaiņas. Nerunāju tikai par taktiskajām niansēm, bet arī spēlētāju iedvesmošanu spēlēt ar pārliecību. Miro [Litls] ir viens no spēlētājiem, kurš bija gatavs cīnīties, un pārējie sekoja. Kad Adetokunbo aizvada tādu maču, ir jācenšas visos veidos kaut ko izmainīt," skaidroja treneris.
Plkst.21 cīņu par zelta medaļu sāks Vācija un Turcija.