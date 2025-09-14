Elvja Merzļikina pārstāvētā "Blue Jackets" maiņas darījumā iegūst vārtsargu Ivanu Fedotovu.
Hokejs
Šodien 20:19
Krievu vārtsargs Fedotovs kļūst par Merzļikina sāncensi “Blue Jackets” rindās
Latvijas vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Kolumbusas "Blue Jackets" svētdien maiņas darījumā ieguva vēl vienu ripu ķērāju Ivanu Fedotovu.
28 gadus vecā Fedotova iepriekš pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" pretī saņems nākamā gada drafta sestās kārtas izvēli.
Fedotovs NHL debitēja tikai pērn, bet 2024./2025. gada sezonā viņš laukumā bija 26 spēlēs, svinēja sešas uzvaras, vidēji ielaida 3,15 ripas un atvairīja 88% metienu.
Pirms spēlēšanas Ziemeļamerikā Fedotovs pārstāvēja Krievijas komandas. 2022./2023. gada sezonā viņš nespēlēja, jo piespiedu kārtā tika iesaukts Krievijas armijā.