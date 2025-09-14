Pasaules čempionāta 100 metru sprintā zeltus izcīna Sevils un Džefersona-Vudena
Jamaikas sprinteris Obliks Sevils un amerikāniete Melisa Džefersona-Vudena svētdien Tokijā pasaules čempionātā vieglatlētikā triumfēja 100 metru sprintā.
Finālā vīriešiem Sevils distances beigās apsteidza savu tautieti Kišeinu Tompsonu, finišējot 9,77 sekundēs. Tompsons zaudēja piecas sekundes simtdaļas, bet vēl septiņas simtdaļas lēnāks bija amerikānis Noā Lailss.
Pāragra starta dēļ priekšlaicīgi fināls noslēdzās Botsvānas sprinterim Letsilem Tebogo.
24 gadus vecajam Sevilam šis ir pirmais tituls, kamēr Tompsons otro reizi karjerā samierinājās ar sudraba godalgu, jo otrais viņš finišēja arī Parīzes olimpisko spēļu finālā. Togad viņu pārspēja Lailss, kurš ir iepriekšējo meistarsacīkšu čempions 100 metros.
Sievietēm ar jaunu pasaules čempionātu rekordu zelta medaļu izcīnīja Džefersona-Vudena, kura distances otrajā pusē kāpināja tempu un finišēja 10,61 sekundē. Otrā bija jamaikiete Tīna Kleitone ar finišu 10,76 sekundēs, bet vēl astoņas sekundes simtdaļas atpalika Džuljena Alfreda no Sentlūsijas.
Sevila vienaudzei Džefersonai-Vudenai šis ir pirmais lielais tituls individuālajā distancē. Kleitone guva savu pirmo godalgu pieaugušo čempionātos, bet Alfreda ir pašreizējā olimpiskā čempione šajā distancē.
Aiz labāko trijnieka finišēja tādas sprinta zvaigznes kā jamaikietes Šerika Džeksone un Šelianna Freizere-Praisa, amerikāniete Šakarri Ričardsone, kotdivuāriete Marija Žozē Talū-Smita un britu sprintere Dina Ešere-Smita.
Svētdienas vakara sesijā tika noskaidroti čempioni vēl trīs disciplīnās, divās no tiem zelta medaļas izcīnot amerikānietēm.
Diska mešanā uzvarēja Valērija Olmena ar 69,48 metrus tālu raidījumu. Otrā bija nīderlandiete Jorinde van Klinkena, bet trešo vietu guva kubiete Silinda Moralesa - viņām attiecīgi 67,50 un 67,25 metrus tāli metieni. Zviedrietei Vanesai Kamgai ar jaunu nacionālo rekordu - 66,61 metru - ceturtā vieta.
Tāllēkšanā ar sezonas labāko rezultātu - 7,13 metri - par čempioni kļuva Tāra Deivisa-Vudhola. Vicečempionei vācietei Malaikai Mihambo bija 6,99 metrus tāls lēciens, bet kolumbietei Natalijai Linaresai bija 6,92 metri.
10 000 metru skrējienā vīriešiem zeltu izcīnīja francūzis Džimijs Gresjē, kurš finišēja 28 minūtēs un 55,77 sekundēs. Sešas sekundes simtdaļas zaudēja etiopietis Jomifs Kejelča, bet ceturtdaļsekundi atpalika zviedrs Andrēass Almgrēns.
Pasaules čempionāts Tokijā norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.