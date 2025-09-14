"Mogo"/RSU hokejisti ne bez grūtībām uzvar Elektrēnu komandu
Iepriekšējo divu sezonu "Optibet" hokeja līgas (OHL) čempione "Mogo"/RSU svētdien mājās ar 5:3 (0:0, 4:0, 1:3) pārspēja Elektrēnu "Energija" komandu.
Rīdziniekiem viesus neizdevās pārspēt teju pusi no spēles līdz 28.minūtē 1:0 panāca Elviss Želubovskis, bet otrā perioda otrajā pusē pa vārtiem guva Ernests Krūms, Jānis Zemītis un Kaspars Ziemiņš.
Trešajā trešdaļā pretinieki guva trīs bezatbildes vārtus, un nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām rezultāts bija vien 4:3 "Mogo"/RSU labā. 20 sekundes pirms beigu signāla Ziemiņš ar metienu tukšos vārtos panāca 5:3.
Ziemiņš maču noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem.
"Mogo"/RSU ar sešiem punktiem četrās spēlēs ieņem otro vietu.
Latviju turnīrā pārstāv "Mogo"/RSU, Jelgavas "Zemgale"/LBTU, "Rīgas Hokeja skola", "Prizma" un "Liepājas hokeja komanda", Lietuvu - Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks", Igauniju - Tallinas "Panter", bet Ukrainu - Kijivas "Capitals".
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008.gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
Visas spēles tiešraidē ir vērojamas tīmekļa vietnē "Sportacentrs.com" un televīzijas kanālā TV4.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.