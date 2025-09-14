Pešičs neturpinās vadīt Serbijas basketbola izlasi
Svetislavs Pešičs neturpinās vadīt Serbijas vīriešu basketbola izlasi, svētdien vietējā televīzijā "Prva" paziņoja Serbijas Basketbola federācijas (KSS) prezidents Nebojša Čovičs.
Pešičs Serbijas izlasi vadīja kopš 2021.gada. Viņa vadībā serbi kļuva par pasaules vicečempioniem un olimpisko spēļu bronzas medaļniekiem, bet Eiropas čempionātos, tajā skaitā šogad Rīgā, zaudēja astotdaļfinālos.
Karjeras laikā viņš vadījis komandas arī Spānijā, Vācijā, Bosnijā un Hercegovinā, Itālijā, Krievijā un Serbijā, kā arī bijis Vācijas valstsvienības un Serbijas un Melnkalnes izlases stūrmanis.
Klubu līmenī Pešičs piecas reizes aizvedis komandas līdz Vācijas čempiontitulam, kā arī uzvarējis FIBA Korāča kausā, FIBA Eirokausā un Dienvidslāvijas čempionātā. Serbijas un Melnkalnes izlasi viņš 2001.gadā aizveda līdz uzvarai Eiropas čempionātā un gadu vēlāk arī Pasaules kausā. Tāpat Pešiča vadībā Dienvidslāvijas izlase uzvarēja 1993.gada Eiropas meistarsacīkstēs.