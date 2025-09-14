"EuroBasket" Rīgā kulminēs ar Vācijas un Turcijas finālu, Grieķija ar Somiju cīnīsies par bronzu
Šodien plkst. 17:00 un 21:00 2025. gada Eiropas čempionāts noslēgsies ar cīņām par godalgām. Vispirms par bronzu cīnīsies Somijas un Grieķijas izlases, bet četras stundas vēlāk par titulu spēkosies vēl nezaudējušās Turcija un Vācija.
Piektdien, 12. septembrī, aizvadītajos pusfinālos Vācija ar 98:86 pārspēja Somiju, bet Turcija ar 94:68 sagrāva Grieķiju.
Turcijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā uzvarēja Grieķiju un iekļuva Eiropas čempionāta finālā, kur tiksies ar Vācijas izlasi.
Gan Vācija, gan Turcija līdz šim ir uzvarējusi visās astoņās čempionāta spēlēs. Šis kļūs par pirmo "EuroBasket" kopš 2003. gada, kad par čempioni kļūs izlase, kas finālturnīra laikā nepiedzīvo nevienu zaudējumu. Toreiz par Eiropas čempioni kļuva Lietuva, finālā pieveicot Spāniju.
Pēc pārliecinoša snieguma apakšgrupas mačos pasaules čempione Vācija astotdaļfinālā ar 85:58 pieveica Portugāli un ceturtdaļfinālā ar 99:91 - Slovēniju, bet Turcija izslēgšanas spēlēs astotdaļfinālā ar 85:79 pieveica Zviedriju un ceturtdaļfinālā ar 91:77 - Poliju.
Vācija 1993. gadā triumfēja Eiropas čempionātā savā laukumā un pirmo reizi kopš 2005. gada spēlēs Eiropas meistarsacīkšu finālā. Turcija finālā ir spēlējusi tikai reizi, 2001. gadā savās mājās izcīnot sudraba medaļas.
Līdz šim Eiropas čempionāta ietvaros abas komandas viena pret otru spēkojušās desmit reizes, ar labāku bilanci esot Vācijai (sešas uzvaras). Pēdējo reizi komandas cīnījās 2015. gadā, kad ar 80:75 spēcīgāki bija turki.
Plkst. 17:00 par bronzas godalgām cīnīsies Somija un Grieķija. Astotdaļfinālā somi sagādāja vienu no lielākajiem turnīra pārsteigumiem, ar 92:86 uzvarot Serbiju, bet ceturtdaļfinālā ar 93:79 pārspēja Gruziju. Grieķija, grupu turnīrā piedzīvojot vienu neveiksmi, astotdaļfinālā ar 84:79 uzvarēja Izraēlu un ceturtdaļfinālā ar 87:76 - Lietuvu.
Grieķijas basketbolisti pēdējo reizi par godalgām cīnījās 2009. gadā, kad tika pie bronzas medaļām. Somijai līdz šim labākais sasniegums bija 1967. gadā savās mājās izcīnītā sestā vieta.
Abas komandas Eiropas čempionātā līdz šim spēlējušas viena pret otru četras reizes, pie trīs uzvarām tiekot Somijai. Tieši somi uzvarējuši abu komandu dueļos 2013. un 2017. gada Eiropas čempionātos.
Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12. vietā. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien tiks noskaidroti medaļu ieguvēji.
