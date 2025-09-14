Sieviete septiņus gadus meklēja savu pazudušo vīru: vienā dienā lieta negaidīti atrisinājās
Teju neticams stāsts: sieviete pavisam nejauši sastapa savu vīru, kurš bija meklēšanā septiņus gadus. Lai atklātu šo neparasto lietu, bija nepieciešama policijas iesaistīšanās.
Incidents notika Indijas štatā Utarpradēšā. Sievietes vīrs, vārdā Džitendra, kurš strādāja fabrikā Pendžabā, pazuda 2018. gadā - tikai gadu pēc kāzām.
Tajā laikā viņa grūtā sieva un radinieki uzskatīja, ka vīrietis varētu būt miris, jo nebija nekādu pēdu. Arī policija pārtrauca meklēšanu, jo lieta tika slēgta pēc noilguma termiņa beigām.
Tomēr nesen viss mainījās, kad sieviete nejauši sociālajos tīklos ieraudzīja video ar savu pazudušo vīru. Īsā izmeklēšanā noskaidrojās, ka vīrietis nebija pazudis - visu šo laiku viņš dzīvoja citā štatā kopā ar jaunu sievieti, baudot dzīvi un mīlestību.
Sieviete nekavējoties ziņoja policijai, kas atkal atvēra lietu. Policijas avoti ziņo, ka tuvākajās dienās Džitendra tiks nogādāts uz dzimto ciemu, lai noskaidrotu visas notikušā nianses, raksta "Limon.ee".