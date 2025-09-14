Lasmanis ar Gaili airēšanā vecmeistariem Spānijā izcīna zelta medaļas
foto: Ventspils Sporta pārvalde
Uģis Lasmanis (pa labi) un Jānis Gailis ar izcīnītajām zelta godalgām.
Citi sporta veidi

Lasmanis ar Gaili airēšanā vecmeistariem Spānijā izcīna zelta medaļas

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Pasaules čempionātā akadēmiskajā airēšanā vecmeistariem, kas norisinājās Spānijā, Banjolas ezerā, latviešu sportisti Uģis Lasmanis un Jānis Gailis izcīnījuši zelta medaļas, vēsta Ventspils Sporta pārvalde.

Lasmanis ar Gaili airēšanā vecmeistariem Spānijā i...

Tieši šajā ezerā pirms 33 gadiem Uģis Lasmanis startēja olimpiskajās spēlēs.

Šoreiz Uģis kopā ar Jāni Gaili viena kilometra distancē (vecuma grupā 55–60) izcīnīja pirmo vietu.

Uģis startēja arī vieninieku, divnieku un četrinieku klasēs – tur tika izcīnītas sudraba medaļas

Jauns.lv pievienojas Ventspils Sporta pārvaldes apsveikumiem par lieliskajiem panākumiem, kas iedvesmo gan sportistus, gan līdzcilvēkus! 

Tēmas

VentspilsSpānija

Citi šobrīd lasa