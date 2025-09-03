Agresīvie palestīniešu aktīvisti apdraud "Vuelta a Espana" riteņbraucējus
Spānijā pašlaik notiekošā daudzdienu velobrauciena “Vuelta a Espana” trešdien ieplānotais 11. posms Basku zemē var būt incidentu pilns, jo vietējās kreisās partijas aicina pulcēties palestīniešu aktīvistus, kuri jau izcēlušies ar agresīvu uzvedību trasē, vairākkārt apdraudot riteņbraucēju drošību. Otrdien politiskie huligāni panāca itāļu riteņbraucēja nokrišanu, kas tikai laimīgas nejaušības dēļ nepārvērtās masveida kritienā ar smagām traumām.
Izdevums “Velo” vēstīja, ka otrdienas 175 kilometru garajā 10. posmā daudzi palestīniešu aktīvisti ar traucēja riteņbraucējiem ne tikai ar karogiem, bet arī izskrēja uz trases, kamēr policisti viņus rāva prom, dažkārt pat izmantojot stekus. Ne vienmēr huligānus izdevās savlaikus savaldīt, un “Intermarché-Wanty” riteņbraucējs Simone Petili haosa laikā nokrita no velosipēda, kad braucēji mēģināja izvairīties no pūļa.
Par laimi, itālis izspruka bez nopietnām traumām un spēja pabeigt posmu, un šobrīd atrodas 100. vietā kopvērtējumā.
📹 Nouvelle manifestation propalestinienne sur la 10e étape de la Vuelta. Des manifestants ont notamment tenté de traverser la route pendant le passage des coureurs. L'Italien Simone Petilli (Intermarché-Wanty) serait tombé lors de cette séquence. #LesRP pic.twitter.com/lAPXSGM6dX— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 2, 2025
Kādēļ gan politiskie huligāni tā rīkojas, lai izjauktu sacensības un radītu sportistu savainojumu risku? Šādi viņi reaģē uz “Israel-Premier Tech” (IPT) komandas piedalīšanos velobraucienā, kamēr Izraēla Gazas joslā karo ar palestīniešu teroristu “Hamas” grupējumu, bet palestīniešus Eiropā vispār un Spānijā konkrēti atbalsta nesalīdzināmi vairāk. Komanda, kas pieder izraēliešu investoram Silvanam Adamsam, taču to tieši neatbalsta Izraēlas valdība, kļuvusi par palestīniešu atbalstītāju dusmu mērķi. Lai izvairītos no incidentiem, komandas braucēji nerunā ar plašsaziņas līdzekļiem.
Pagājušajā nedēļā palestīniešu atbalstītāji traucēja IPT braucējiem Katalonijas pilsētā Figeresā, mēģinot bloķēt ceļu, bet politiski nokaitētajā Basku zemē incidenti var būt vēl nopietnāki.