Ar hokeja cienīgu rezultātu "Juventus" pieveic "Inter" Itālijas A sērijas čempionāta spēlē
Turīnas "Juventus" futbolisti sestdien savā laukumā Itālijas A sērijas trešajā kārtā pārspēja Milānas "Inter". "Juventus" izcīnīja uzvaru ar 4:3 (2:1).
Mača 14.minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Loids Kellijs, kurš bumbu nogādāja viesu apakšējā vārtu stūrī, bet 30.minūtē "Inter" pussargs Hakans Čalhanolu panāca neizšķirtu - 1:1. Pirmā puslaika turpinājumā "Juventus" futbolisti atguva vienu vārtu pārsvaru, kad 38.minūtē viesu vārtsargu pārspēja Kenans Jildizs. 65.minūtē Čalhanolu raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, panākot 2:2, bet 76.minūtē Markuss Tirams pēc stūra sitiena ar galvu raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, izvirzot vadībā viesus - 3:2.
Tomēr "Juventus" ne tikai izlīdzināja rezultātu, bet arī izvirzījās vadībā. Izlīdzinājumu mājinieki panāca 83.minūtē, kad Keprens Tirams pēc Kenana Jildiza izpildīta brīvsitiena no 11 metru atzīmes ar galvu raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 3:3. Mača kompensācijas laika pirmajā minūtē pēc Džonatana Deivida piespēles Vasilije Adžičs ar tālsitienu raidīja bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī.
Pēc trim spēlēm "Juventus" ar deviņiem punktiem ieņem pirmo vietu turnīra tabulā, bet "Inter" ar trim punktiem ieņem septīto vietu 20 komandu čempionātā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Napoli".