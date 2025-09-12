Vācija pārspēj Somiju un nodrošina vietu Eiropas čempionāta finālā
Vācijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā kā pirmā iekļuva Eiropas čempionāta finālā.
Vācijas izlases treneris Ibrahimagičs : smags uzdevums pret spēcīgo Somiju, bet kontrolējām spēli
Vācijas vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta pusfināla spēlē parādīja labu sniegumu visa mača garumā, preses konferencē secināja Vācijas izlases treneris Alans Ibrahimagičs.
"Komandai bija labs sniegums, jo īpaši uzbrukumā. Visu laiku kontrolējām rezultātu, taču tas ir neticami, cik Somijas komanda ir ļoti spēcīga, un vienmēr vajag koncentrēties. Ja to nedari, tad viņi iemetīs trīs vai četrus metienus un samazinās deficītu. Tas bija smags uzdevums" stāstīja treneris.
Viņš norādīja, ka kopā ar to Vācijas izlasi, kas 2023.gadā Pasaules kausa finālturnīrā izcīnīja zelta godalgas, taču ir pagodināts šobrīd būt kopā ar valstsvienību.
"Mums ir pārliecība un cīnīsimies finālā. Tā ir liela atbildība, ka izcīnījām pasaules čempiontitulu. Vajag izbaudīt šo brīdi un parādīt savu labāko spēli," piebilda treneris.
Savukārt Somijas valstsvienības līderis Lauri Markanens, kurš maču noslēdza ar 16 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām, izcēla, ka pretiniekiem izdevies izmantot Somijas basketbolistu pieļautās kļūdas. "Bija brīži, kad mums izdevās spēles plāns, tad mums veicās labi, bet tad, kad mums tas neizdevās, tas bija pārāk ilgi. Pretī bija laba komanda, viņi izmantoja mūsu kļūdas," teica Markanens.
Svētdien Somijas valstsvienība cīņā par bronzas godalgām stāsies pretī Turcijas un Grieķijas dueļa zaudētājai, un Markanens norādīja, ka somi ir gatavi cīnīties.
"Esam zaudējuši, bet varam atgūties pēc tam kā labāka komanda. Labā dienā varam uzvarēt Vāciju, bet šodien nebija tā diena. Tiklīdz pametīsim arēnu, tad visi domāsim par svētdienu. Ilgi nedomāsim par šo maču, mācīsimies no savā kļūdām," skaidroja basketbolists.
Piektdien plkst.21 otrā pusfinālā mačā spēkosies Turcija un Grieķija. Fināls un spēle par trešo vietu notiks svētdien.