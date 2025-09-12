FOTO, VIDEO: Vācijas basketbolisti pārliecinoši pārspēj Somiju un kā pirmie sasniedz finālu
Vācijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā kā pirmā iekļuva Eiropas čempionāta finālā.
Vācija ar 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13) pārspēja Somiju.
Maču ar precīzu pustālo metienu sāka Mikaels Jantunens, bet izlīdzinājumu ar metienu no groza apakšas izlīdzināja Daniels Teiss - 2:2. Ceturtdaļas pirmajā pusē labāk veicās somiem, kuri pēc Džeikoba Grandisona trīspunktu metiena panāca spēlē lielāko pārsvaru Somijai - 14:6. Vācija atbildēja ar 10:0 izrāvienu, pēc Izāka Bongas divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 21:18, bet pēc Johannesa Tīmaņa trīspunktu gājiena - ar 29:21.
Otro ceturtdaļu vācieši sāka ar 8:0 izrāvienu, sešus no punktiem gūstot Francam Vāgneram un izvirzoties vadībā ar 38:26, bet pēc Vāgnera tālmetiena - ar 46:28.
Trešās ceturtdaļas sākumā Somijas izlase pirmoreiz kopš otrās ceturtdaļas sākuma rezultāta starpību sadeldēja zem desmit punktiem, pēc Lauri Markanena tālmetiena panākot 52:61, taču Vācija atbildēja ar Bongas, Denisa Šrēdera un Andreasa Obsta tālmetieniem - 70:52.
Ceturtdaļas beigu daļā somiem padevās 11 punktu izrāviens, pēc Edona Madžuni tālmetiena pietuvojoties rezultātā līdz 71:77, taču tuvāk tikt neizdevās. Ceturtdaļas mijā Vācijas izlase guva astoņus punktus pēc kārtas un neļāva somiem vēlreiz samazināt rezultāta starpību zem desmit punktiem.
Kā novēroja Jauns.lv, lai gan Somijas basketbola izlase piektdien Rīgā ar 86:98 piekāpās Vācijai un nespēja sasniegt Eiropas čempionāta finālu, līdzjutēji pēc mača ilgi neizklīda. Viņi skandēja atbalsta saukļus, apliecinot, ka komanda, neskatoties uz rezultātu, viņu sirdīs ir uzvarētāja.
Somija čempionātu savā laukumā Tamperē sāka ar uzvaru pār Zviedriju, kā arī pārspēja Lielbritāniju un Melnkalni, bet tikai ar 78:81 piekāpās Lietuvai un atzina pasaules čempiones Vācijas pārākumu. Astotdaļfinālā somi sagādāja vienu no lielākajiem turnīra pārsteigumiem, ar 92:86 uzvarot Serbiju, bet ceturtdaļfinālā ar 93:79 pārspēja Gruziju.
Vācija līdz šim ir uzvarējusi visās astoņās čempionāta spēlēs, astotdaļfinālā ar 85:58 pieveicot Portugāli un ceturtdaļfinālā ar 99:91 - Slovēniju.
Vācija 1993.gadā triumfēja Eiropas čempionātā savā laukumā, bet Somijai iepriekšējais labākais sasniegums bija 1967.gadā savās mājās izcīnītā sestā vieta.
Otrā pusfinālā piektdien "Xiaomi arēnā" plkst.21 tiksies Grieķija ar Turciju. Spēles tiešraidē translē televīzijas kanāls TV6.
Fināls un spēle par trešo vietu notiks svētdien.
Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien tiks noskaidroti medaļu ieguvēji.