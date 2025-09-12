Kitija Laksa WNBA regulārās sezonas pēdējā mačā gūst astoņus punktus
Latvijas basketboliste Kitija Laksa ceturtdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) regulārā čempionāta pēdējā mačā guva astoņus punktus, bet viņas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" vienība viesos piekāpās Dalasas "Wings" komandai.
Regulāro čempionātu "Mercury" noslēdza ar zaudējumu 76:97 (28:25, 19:32, 13:25, 16:15), ciešot trešo neveiksmi pēc kārtas. Kopvērtējumā "Mercury" ar 27 uzvarām 44 spēlēs ierindojās ceturtajā pozīcijā un "play off" pirmajā kārtā spēlēs ar Ņujorkas "Liberty", kas arī 44 mačos iekrāja 27 uzvaras un ieņēma pikto pozīciju.
Laksa ceturtdienas mačā laukumā bija 24 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā realizēja divus no četriem tālmetieniem un vienīgo divpunktu metienu, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja četras personīgās piezīmes. Spēli latviete noslēdza ar sliktāko +/- rādītāju komandā -25.
"Mercury" rindās rezultatīvākā ar 14 punktiem bija vāciete Satū Sabalī, bet 12 punktus guva Kalani Brauna. "Wings" rindās, kas sezonu ar bilanci 10-34 noslēdza pēdējā 13.vietā, rezultatīvākā ar 24 punktiem bija Peidža Bekersa, bet pa 20 punktiem katra iekrāja Eimija Okonkvo un Eizaja Džeimsa.
WNBA izslēgšanas turnīrā piedalīsies astoņas labākās regulārā čempionāta komandas un tas sāksies svētdien. "Mercury" pirmo spēli aizvadīs pirmdien viesos.
WNBA "play off" pirmajā kārtā jāuzvar divās spēlēs, panākumam otrajā kārtā jeb pusfinālā būs nepieciešamas trīs uzvaras, bet čempiones finālā tiks noskaidrotas sērijā līdz četrām uzvarām. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par čempionēm kļuva Ņujorkas "Liberty" basketbolistes, kuras finālsērijā līdz trim panākumiem ar 3-2 pārspēja Minesotas "Lynx" vienību.