Semeņistaja iekļūst Sansevastjanas "WTA 125" turnīra pusfinālā
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien svinēja divas uzvaras Sansevastjanas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensībās, sasniedzot pusfinālu, bet dubultspēļu turnīra ceturtdaļfināla spēle tika pārtraukta un tiks turpināta piektdien.
Vispirms otrās kārtas jeb astotdaļfināla mačā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 110.vietā un turnīrā ir izsēta ar ceturto numuru, ar 6-1, 7-5 pārspēja spānieti Irēnu Burillo Eskoriuelu (WTA 230.).
Vakarā cīņā par vietu pusfinālā Latvijas tenisiste ar 6-4, 6-4 pārspēja kanādieti Karsoni Brenstainu, kura WTA rangā atrodas 192.pozīcijā.
Pusfināla sasniegšana Semeņistajai ļāva nopelnīt 49 WTA ranga punktus, kas tiešsaistes rangā ļāvis pakāpties uz 104.vietu un par divām pozīcijām labot karjeras rekordu. Pēc nākamās uzvaras viņa nodrošinās vietu labāko simtniekā.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-1, 6-2 uzvarēja spānieti Giumaru Maristani (WAT 181.).
Semeņistaja pārī ar Itālijas tenisisti Andželiku Moratelli ceturtdien aizvadīja arī dubultspēļu sacensību ceturtdaļfināla cīņu ar Vācijas tenisistēm Tajiziju un Janu Mordergerēm. Rezultātam esot 4-4 un 30:15, spēle tika pārtraukta un tiks turpināta piektdien.
Turnīrs Sansevastjanā norisinās māla seguma kortos.
Pagājušajā nedēļā Semeņistaja aizcīnījās līdz Montrē "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību finālam, piedzīvojot zaudējumu.