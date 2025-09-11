Pirmais NBA spēlētājs, kurš atzina, ka ir gejs, saņēmis šausminošu diagnozi
Bijušajam NBA spēlētājam Džeisonam Kolinsam nesen atklāts smadzeņu audzējs, un šobrīd viņš saņem nepieciešamo ārstēšanu, paziņojusi NBA līga. Kolinsa ģimene lūdz privātumu šajā grūtajā laikā, vienlaikus pateicoties atbalstītājiem. Kolinss, kurš ir labi pazīstams arī ar savu publisko atzīšanos kā gejam, turpina strādāt kā NBA vēstnesis pēc aiziešanas no profesionālā sporta.
Kolinss pavadīja astoņus no saviem 13 sezonu gadiem Bruklinas "Nets" komandā, kā arī spēlēja Atlantas "Hawks", Bostonas "Celtics", Memfisas "Grizzlies", Minesotas "Timberwolves" un Vašingtonas "Wizards" sastāvos.
Kolinss vidēji guva 3,6 punktus un izcīnīja 3,7 atlēkušās bumbas 735 spēlēs no 2001. līdz 2014. gadam. Viņu 2001. gadā ar 18. numuru izvēlējās Hjūstonas "Rockets". Viņš profesionālā sportista karjeru NBA noslēdza 2014. gadā.
Kolinss guva ievērību ārpus laukuma, kad 2013. gadā atklāja savu homoseksualitāti. Viņš bija pirmais aktīvais vīriešu sportists, kurš to izdarīja publiski.
Kolinss savu atzīšanos pauda tieši intervijā "Sports Illustrated". Pēc sava sensacionālā paziņojuma Kolinss izpelnījās lielu sabiedrības atbalstu, tostarp no ASV prezidenta Baraka Obamas puses.
Pēc aiziešanas no profesionālā sporta 46 gadus vecais Kolinss strādājis kā NBA vēstnesis. Šī gada sākumā viņš apprecējās ar savu partneri Brunsonu Grīnu.