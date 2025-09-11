Nakts rallijkrosā uz starta izies divi Eiropas RX čempionāta Somijas posma medaļnieki
13.septembrī Biķernieku trasē pulcēsies autosporta līdzjutēji uz šī gada vērienīgāko sezonas noslēguma notikumu – rallijkrosa finālposmu. Vienas dienas laikā tiks noskaidroti Latvijas-Lietuvas un Baltijas čempioni, kā arī viesosies Polijas rallijkrosa čempionāts ar "Cross Car" klasi.
Šobrīd jaudīgākajā "Supercar" klasē dalību apstiprinājušas 13 ekipāžas, kuru vidū būs arī pašmāju rallijkrosa zvaigzne Ivo Traubergs, kurš startēs ar "Ford Fiesta RX43" automašīnu.
Taču starp dalībniekiem būs arī divi Eiropas rallijkrosa čempionāta (Euro RX1) Somijas posma ātrākie braucēji – igaunis Maiko Tams (Ford Fiesta) un soms Miko Ikonens (Hyundai i120). Tams savā "Euro RX1" debijā nedaudz pārsteidzoši izcīnīja uzvaru, bet Ikonens pēc izcila starta no pēdējās rindas, ilgu laiku būdams pat līderis, pēc riepas plīsuma finišēja 3.vietā.
Jāatzīmē, ka abi braucēji jau šogad startēja Biķernieku trasē "RallyX" ietvaros. Tams divu posmu kopvērtējumā finišēja otrais, bet Ikonens pēc neveiksmīgiem posmiem palika devītais, kamēr uzvaru svinēja Jānis Baumanis, kurš gan atzina, ka šoreiz nevarēs piedalīties šajās sacīkstēs.
Kā portālam Go4speed atzina somu sportists, tad ''Sākotnēji plānoju startēt Turcijā (Euro RX), taču dažādu iemeslu dēļ nolēmu to nedarīt. Taču negribēju sezonu noslēgt jau pēc "EuroRX" Somijā. Kymiring trasē tikos ar pāris Maiko Tama "TT Motorsport" mehāniķiem, un viņi pasvieda ideju startēt sacīkstēs Rīgā. Tas labi iekļāvās arī manā personīgajā kalendārā,” stāsta Miko Ikonens.
''Sākumā pat nezināju par nakts sacīkstēm, bet tas izklausās jautri. Reiz esmu braucis Lielbritānijas rallijkrosa čempionāta posmā "Lydden Hill" trasē, kur fināli notika naktī – tā bija forša pieredze, un ar nepacietību gaidu iespēju to atkal izbaudīt.''
''Liels iemesls, kāpēc nolēmām doties uz Biķerniekiem, ir tas, ka man tiešām ļoti patīk šī trase. Tā ir izaicinoša, bet vienlaikus ir arī ļoti jautra braukšana. Sacensības Rīgā vienmēr ir bijušas labi organizētas, un pati pilsēta ir skaista. Ko gan vairāk var vēlēties?''
Sacensību sākums plkst. 10.00, kad notiks kvalifikācijas braucieni, šovs un finālbraucieni no plkst. 19.30.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam un 1. grupas invalīdiem ieeja bez maksas.