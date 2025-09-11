Mareks Mejeris
Basketbols
Šodien 15:05
Mareks Mejeris spēlēs Polijas komandā "Stal"
Latvijas basketbolists Mareks Mejeris nākamsezon spēlēs Polijas augstākās līgas komandā Lielpolijas Ostruvas "Stal", vēsta klubs. Iepriekšējās divas sezonas 34 gadus vecais spēka uzbrucējs pavadīja Rumānijas komandā Klužas-Napokas U-BT.
Iepriekšējā sezonā liepājnieks Eirokausā 20 mačos vidēji 17 minūtēs guva 5,3 punktus, izcīnīja 2,8 atlēkušās bumbas un atdeva 1,4 rezultatīvas piespēles.
Šī gada Eiropas čempionātā Mejeris laukumā bija sešās spēlēs, vidēji deviņās minūtēs atzīmējoties ar 1,7 punktiem, 1,2 atlēkušajām bumbām un 0,8 rezultatīvām piespēlēm.
"Stal" Polijas čempionātā aizvadītajā sezonā ieņēma 13.vietu.
Karjeras laikā Mejeris pārstāvējis "Liepājas Lauvas" un "VEF Rīga", kā arī spāņu vienības "Clavijo", "Fuenlabrada" un "Burgos", franču "Elan Chalon", Krievijas klubu Permas "Parma", Itālijas komandu Pezāro "Victoria Libertas" un Izraēlas vienību Jeruzalemes "Hapoel".
Latvijas izlasē Mejeris debitēja 2011.gadā un piedalījies četros Eiropas čempionātos.