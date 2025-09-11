Darja Semeņistaja
Šodien 13:18
Darja Semeņistaja sasniedz Sansevastjanas "WTA 125" turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien sasniedza Sansevastjanas "WTA 125" turnīra ceturtdaļfinālu. Otrās kārtas jeb astotdaļfināla mačā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 110.vietā un turnīrā ir izsēta ar ceturto numuru, ar 6-1, 7-5 pārspēja spānieti Irēnu Burillo Eskoriuelu (WTA 230.).
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-1, 6-2 droši uzvarēja citu spānieti Giumaru Maristani (WAT 181.). Cīņā par vietu pusfinālā Latvijas tenisistes pretiniece būs kanādiete Karsone Bretstaina, kura WTA rangā atrodas 192.pozīcijā.
Ceturtdaļfināla sasniegšana Semeņistajai ļāva nopelnīt 27 WTA ranga punktus, kas tiešsaistes rangā ļāvis pakāpties uz 107.vietu jeb vienu pozīciju zemāk par viņas karjeras rekordu.
Turnīrs Sansevastjanā norisinās māla seguma kortos.
Pagājušajā nedēļā Semeņistaja aizcīnījās līdz Montrē "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību finālam, piedzīvojot zaudējumu.