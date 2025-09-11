NBA izdomājuši "nebojāt" spēlētāju statistiku ar pēdējo sekunžu metieniem
foto: Getty Images via AFP
Neprecīzi pēdējo sekunžu metieni tiks ieskaitīti tikai komandas statistikā nevis spēlētājam.
NBA izdomājuši "nebojāt" spēlētāju statistiku ar pēdējo sekunžu metieniem

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pēdējo sekunžu metieni ceturtdaļu beigās Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) vairs netiks ieskaitīti atsevišķiem spēlētājiem, bet komandām, tādējādi uzlabojot spēlētāju metienu procentu, ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Čaranija.

Čaranija, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, ziņo, ka NBA 2025./2026.gada sezonā ieviesīs izmaiņas, neveiksmīgus metienus ceturtdaļu beigās reģistrējot komandai, nevis spēlētājiem.

Tādējādi šie tālie metieni vairs neietekmēs atsevišķa spēlētāja metienu precizitātes procentus.

Čaranija prognozē, ka jaunieveduma dēļ šajā sezonā būs vairāk tālmetienu.

Apskatnieks norāda, ka izmaiņu ietekme tika pārbaudīta Vasaras līgas spēlēs jūlijā, un arī līgas Sacensību komiteja pēdējos mēnešos atbalstīja šīs izmaiņas.

