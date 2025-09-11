NBA izdomājuši "nebojāt" spēlētāju statistiku ar pēdējo sekunžu metieniem
Pēdējo sekunžu metieni ceturtdaļu beigās Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) vairs netiks ieskaitīti atsevišķiem spēlētājiem, bet komandām, tādējādi uzlabojot spēlētāju metienu procentu, ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Čaranija.
Čaranija, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, ziņo, ka NBA 2025./2026.gada sezonā ieviesīs izmaiņas, neveiksmīgus metienus ceturtdaļu beigās reģistrējot komandai, nevis spēlētājiem.
Tādējādi šie tālie metieni vairs neietekmēs atsevišķa spēlētāja metienu precizitātes procentus.
Čaranija prognozē, ka jaunieveduma dēļ šajā sezonā būs vairāk tālmetienu.
So expect even more long-range shots from players this season, which was behind motivation of the change and the league testing it at Summer League in July. The Competition Committee has been in support of the adjustment in recent months too. https://t.co/z9ue0Z219j— Shams Charania (@ShamsCharania) September 10, 2025
Apskatnieks norāda, ka izmaiņu ietekme tika pārbaudīta Vasaras līgas spēlēs jūlijā, un arī līgas Sacensību komiteja pēdējos mēnešos atbalstīja šīs izmaiņas.