Latvijas autosportā jaunums - 27. septembrī debitēs minirallijs “Cesvaine 2025”
27. septembrī Latvijas autosporta karte kļūs bagātāka ar jaunu un līdz šim nebijušu posmu – miniralliju “Cesvaine 2025”, kas būs Latvijas minirallija kausa izcīņas 5. posms standarta automobiļu grupā. Pieteikšanās jau ir sākusies, un pirmās ekipāžas jau reģistrējušās sacensībām, kas solās kļūt par vienu no šīs sezonas intriģējošākajiem notikumiem.
Cesvaine, neliela pilsēta Madonas novadā, ir pazīstama ar savu ainavisko apkārtni un vēsturisko mantojumu. Pilsētas lepnums ir 19. gadsimta beigās celtā Cesvaines pils, kas ir viens no skaistākajiem arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Par to, kādi skaisti skati gaida sacensību dalībniekus un līdzjutējus, mazs vizuāls ieskaits:
Septembra beidzamajā sestdienā Cesvaines apkārtnes līkumotie grants ceļi pārtaps par sacensību ātrumposmiem. Vietējie iedzīvotāji un autosporta līdzjutēji gaida šo notikumu ar nepacietību, jo tas būs ne tikai sporta pasākums, bet arī svētki pilsētai un visam novadam.
Minirallija “Cesvaine” organizatori, biedrība ASB Madona, sola pasākumu, kas būs aizraujošs gan sportistiem, gan skatītājiem. Sacensību direktors Ingus Ķimelis uzsver, ka minirallija ātrumposmi būs sarežģīti un izaicinoši reljefa un konfigurācijas dēļ. “Lai piloti klausās stenogrammu kārtīgi, un novēlam veiksmi un izturību visiem!”
Starts sacensībām tiks dots 27. septembrī plkst. 12.00 Parka ielā, Cesvainē, pirmās ekipāžas finišu skatītāji sagaidīs ap plkst. 16.20, bet plkst. 19.40 Madonas ielā notiks uzvarētāju apbalvošana.
Minirallijs “Cesvaine 2025” nebūs tikai braucēju cīņa par sekundēm. Skatītājiem būs pieejamas dažādas aktivitātes pie sacensību centra, iespēja sekot līdzi rezultātiem tiešsaistē un vakara zaļumballe, kur tiks gaidīti sportisti, cesvainieši un pilsētas viesi.
Pieteikšanās ir atvērta mājaslapā, turpat atrodami visi minirallija “Cesvaine” dokumenti. Sacensību organizatori aicina ekipāžas neatlikt reģistrēšanos uz pēdējo brīdi, jo gaidāma liela interese par jauno, nevienam vēl nezināmo minirallija posmu.