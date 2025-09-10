Paolo Nikolato: "Mani spēlētāji pelnījuši vairāk!"
Latvijas vīriešu futbola izlases spēlētāji bija pelnījuši labāku iznākumu Pasaules kausa kvalifikācijas mačā ar Albāniju, pēc zaudējuma secināja valstsvienības galvenais treneris Paolo Nikolato.
Latvijas vīriešu futbola izlase otrdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē viesos ar rezultātu 0:1 (0:1) zaudēja Albānijai. Kā uzskata Nikolato, izlase viņa vadībā šogad spēlējot labi. "Mans noskaņojums pēc šīs spēles nav tik labs, jo es uzskatu, ka mani spēlētāji pelnījuši vairāk," teica Nikolato.
Itāļu treneris neslēpa, ka izlasei jāuzlabo sniegums uzbrukuma pēdējā trešdaļā, kur galvenokārt pietrūkst talanta, kas ir lielākā atšķirība starp Latviju un citām valstsvienībām. "Šodien izdarījām šo to labu pret spēcīgu komandu. Līdzīgi kā pret Serbiju - otrajā puslaikā. Taču panākt uzlabojumus uzbrukuma trešdaļā ir vissarežģītāk, jo sniegums tur ir atkarīgs no spēlētāju kvalitātes. Mums šodien bija iespējas gūt vārtus," vērtēja Nikolato.
Pašreizējais līgums ar Nikolato tuvojas beigām, un kā atzina treneris, viņš esot noguris no tā, kā tiek domāts par futbolu - negatīvi. Viņaprāt, izlases spēlētājiem nepieciešams vairāk atbalsta no visas futbola vides. "Kad viņi spēlē, viņi nes lielu atbildības slogu. Viņi nejūt, ka cilvēki apkārt to pozitīvi novērtētu. Viņiem, manuprāt, būtu jābūt priecīgākiem par uzlabojumiem savā izpildījumā. Skaidrs, ka vēl ir daudz lietu uzlabojamu, nu jau 20 gadus neesam tik labi, kā citas komandas. Tas nenotiek tikai tagad," sacīja Nikolato.
"Es cenšos viņos iedvest pārliecību, bet apkārt valdošā negativitāte tam nepalīdz. Domāju, ka neviens nav ieguvējs no pārmērīgas negativitātes. Ne tikai izlasei, bet visai Latvijas valstij tas kaitē. Mums te ir tendence caur palielināmo stiklu skatīties uz lietām, kas nesanāk, nevis uz tām, kas sanāk. Taču ir daudz lietu, kurās ir vērojami uzlabojumi. Puišiem vajag lielāku pārliecību, vairāk pozitīvu emociju un lielāku atbalstu no malas. Nejūtam atbalstu, teikšu godīgi," skaidroja Nikolato.
Latvijas izlases treneris arī stāstīja, ka nevarot salīdzināt savus spēlētājus ar, piemēram, Serbijas zvaigzni Dušanu Vlahoviču. Viņaprāt, ir jāvērtē savs spēlētājs attiecībā pret viņa spējām. Trenera ieskatā Latvijas futbolisti izdara pat vairāk nekā viņi spēj, taču nejūt pozitivitāti. "Visi fokusējas tikai uz rezultāta tablo, taču šobrīd mums ir sarežģīti sasniegt rezultātu uz tablo. Šobrīd varam sasniegt labu sniegumu. Ja turpināsim strādāt, kādreiz varēsim sasniegt rezultātu arī uz rezultāta tablo. Nezinu, varbūt kāds teiks, ka es vienkārši esmu cittautietis un ar citu mentalitāti, bet, manuprāt, Latvijā tomēr ir pārāk daudz negatīvisma. Nav iemeslu būt tik ļoti negatīviem. Tāds ir mans viedoklis," rezumēja treneris.
Tāpat Nikolato stāstīja, ka izlase strādā pie sistēmas, pie koncepta, nevis pie shēmas. Taktiskā shēma neesot problēma, jo Latvijas futbolisti protot lasīt spēli, atpazīt situācijas, un jebkurā shēmā var to darīt. "Ja pieļaujam tehnisku kļūdu, nākas skriet. Pret Serbiju dažreiz pieļāvām vieglas tehniskas kļūdas, vienkāršas kļūdas piespēlēs. Skaidrs, ka mēs nevaram dominēt spēlēs ar šādiem pretiniekiem. Mums jābūt reālistiskiem. Taču es jūtu, ka katrā spēlē, kuru spēlējam, ir vairāki komponenti, kuros esam vienlīdz labā līmenī ar pretiniekiem. Mums bija vairākas lieliskas iespējas šovakar. Ja tādas iespējas būtu pretiniekiem, tur droši vien būtu vārti," secināja Nikolato.
K grupā piecās spēlēs 15 punkti ir Anglijai un astoņi - Albānijai, četros mačos septiņi punkti ir Serbijai, piecās cīņās četri punkti - Latvijai, bet bez punktiem ir Andora.