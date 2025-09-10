“Esmu patīkami pārsteigts!” Šeins Larkins atklāj, kādus ieteikumus saņēmis no Rolanda Šmita
Turcijas Basketbola federācijas sporta direktors Alpers Jilmazs un vīriešu izlases saspēles vadītājs Šeins Larkins Jauns.lv pauda apmierinātību ar “EuroBasket 2025” organizatorisko līmeni. Larkins apmeklējis dažādus Rīgas restorānus, ieteikumus saņemot no sava komandas biedra Stambulā Rolanda Šmita.
Turcijas basketbola izlase 9. septembrī ar uzvaru pār Poliju (91:77) kļuva par pirmo 2025. gada Eiropas čempionāta pusfinālisti. Šajā fāzē “EuroBasket” komanda spēlēs pirmo reizi kopš 2001. gada, kad savās mājās notikušajā turnīrā ieguva sudraba godalgas.
Sarunā ar Jauns.lv Turcijas Basketbola federācijas sporta direktors Alpers Jilmazs un saspēles vadītājs Šeins Larkins uzteica organizatorisko līmeni. “Man ļoti patīk Rīga kā pilsēta. Šķiet, esmu šeit jau ceturto reizi. Cilvēki šeit ir draudzīgi un izpalīdzīgi, katrā spēlē mūs atbalsta līdz 1500 līdzjutējiem (šeit dzīvojošā turku diaspora - aut.). Organizācijas līmenis ir lielisks, esam apmierināti ar viesnīcu un visiem apstākļiem,” teica Jilmazs, kurš pirms darba Turcijas Basketbola federācijā bija ilggadējs Stambulas “Anadolu Efes” ģenerālmenedžeris.
“Organizatori cenšas izpildīt visus mūsu lūgumus. Viņi ir izpalīdzīgi un draudzīgi. Vēlos personīgi pateikties visiem latviešu cilvēkiem, ar kuriem šeit kopā strādāts. Mēs šeit jūtamies kā mājās,” turpināja Jilmazs, pateicību izsakot arī Latvijas Basketbola savienībai.
Šeins Larkins turpretī atgādināja, ka Stambulā spēlē kopā ar Rolandu Šmitu, kurš viņam ieteicis Rīgā vairākus restorānus. Tos visus viņš vēl nav apmeklējis, taču pauda, ka vēl ir laiks. "Esmu pamēģinājis jau daudz ko, bet ne visu no tā, ko man ieteica."
Turcijas izlase Rīgā atradīsies līdz turnīra pašām beigām, tas ir, svētdienai, 14. septembrim. “Rolands man daudz stāstīja par pilsētu. Esmu patīkami pārsteigts. Daudz labu restorānu, kuros ir labs ēdiens, skaista un tīra pilsēta. Šis ir bijis lielisks turnīrs ar labu uzņemšanu. Viss bijis lieliski. Rīga ir iekritusi manā sirdī,” teica Larkins, kurš tikšanu pusfinālā kaldināja ar 13 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un piecām piespēlēm.
Gan Jilmazs, gan Larkins atgādināja, ka komanda šeit atbraukusi cīnīties par pašiem augstākajiem mērķiem. “Līdz šim mums turnīrs bijis veiksmīgs, taču, jā, gribam sasniegt nākamo kārtu.” Uz jautājumu, vai viņš cer redzēt tribīnēs vairāk turku fanu uz izšķirošajiem mačiem, Jilmazs daudz nedomāja. “Cerams, ieradīsies vairāk turku. “EuroBasket” ir augsta līmeņa turnīrs, katrā spēlē notiekot sīvai cīņai par uzvaru. Ja turpinām savu ceļu šeit, tad, jā, noteikti gribētu redzēt vairāk mūsu atbalstītājus.”
“Kad pievienojos izlasei, gribēju cīnīties par medaļām,” savu atbildi formulēja Larkins, kurš ir naturalizētais spēlētājs. Pēc FIBA noteikumiem katra izlase var savā sastāvā iekļaut vienu ārzemju basketbolistu. Turcijas izlasē pēdējos gados šo vietu aizņēmis tieši Larkins, kurš arī ikdienā spēlē šajā valstī. “Šobrīd ir mums iespēja cīnīties par medaļām, taču nevaram samierināties ar šo faktu. Mēs gribam zeltu! Nevaram samierināties, ka tikai būsim izšķirošajās spēlēs. Ja saglabāsim koncentrēšanos, būsim izsalkuši un spēlēsim augstā pašatdevē katrā uzbrukumā, tad viss var notikt.”
9. septembra vēlā vakarā piepildītā arēnā noskaidrojās, ka Turcija 11. septembrī pusfinālā spēkosies pret Grieķiju. Šodien “EuroBasket” gaidāmi divi citi ceturtdaļfināli - 17:00 Vācija cīnīsies pret Slovēniju, bet 21:00 Gruzija pret Somiju.