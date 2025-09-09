Turcija pēc 24 gadiem atgriežas Eiropas basketbola čempionāta pusfinālā, Šengins izceļas ar "triple-double" pret Poliju
Alperens Šengins ar "triple-double" palīdzēja Turcijas basketbola izlasei otrdien Rīgā kā pirmiem iekļūt Eiropas čempionāta pusfinālā. Turcija ar 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) pārspēja Poliju. Turcijas basketbolisti, kas apakšgrupā spēlēja Rīgā, šajā turnīrā vēl nav zaudējuši, galvenokārt pateicoties Alperena Šengina teicamajam sniegumam. Labāko četriniekā turki bijuši divas reizes - 1949.gadā Ēģiptē un 2001.gadā turnīrā savās mājās.
Uzvarētājiem Šengins sakrāja 19 punktus, 12 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles, bet vēl seši basketbolisti guva 10-13 punktus, pa 13 punktiem gūstot Šeinam Larkinam un Šehmusam Hadzeram.
Polijas izlasē pa 19 punktiem guva Džordans Loids un Mateušs Ponitka, kura kontā arī sešas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet 13 punktus guva Mihals Sokolovskis.
Pirmo punktu ar soda metienu guva Turcijas izlases spēlētājs Šehmuss Hadzers, bet poļi atbildēja ar precīzu Mateuša Ponitkas divpunktnieku un Aleksandera Dzevas tālmetienu, Polijas izlasei panākot lielāko pārsvaru spēlē - 5:1. Pārmaiņus vadībā izvirzoties abām komandām, poļi vēlreiz panāca četru punktu pārsvaru (15:11), bet ceturtdaļa beidzās neizšķirti - 19:10. Otrajā un trešajā ceturtdaļā turki pakāpeniski palielināja pārsvaru, kas trešās ceturtdaļas beigās pēc Furkana Korkmaza divpunktu metiena sasniedza 22 punktus (65:43). Mača turpinājumā poļiem izdevās punktu deficītu samazināt, pēc Mihala Sokolovska divpunktu metiena 37.minūtē pietuvojoties līdz 70:78, taču Turcijas uzvaru novērst nespēja.
Vieni no turnīra saimniekiem poļi, kuru lielākie panākumi bija pagājušajā gadsimtā, pusfinālu sasniedza iepriekšējās meistarsacīkstēs, taču zaudēja abos mačos un palika bez godalgām. Šajā čempionātā Polijas izlases līderi ir Džordans Loids un Mateušs Ponitka.
Plkst.21 "Xiaomi arēnā" tiksies Lietuva ar Grieķiju. Šīs cīņas uzvarētāji tiksies ar Turcijas izlasi. Spēles tiešraidē translē televīzijas kanāls TV6. Trešdien ceturtdaļfinālos cīnīsies Somija ar Gruziju un Vācija ar Slovēniju. Pusfināli notiks piektdien, bet medaļu spēles - svētdien.
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Turciju, fani un slavenības
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.
Latvijas izlase pēc zaudējuma Lietuvai astotdaļfinālā meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā. Pirmajā grupas spēlē mūsējie piekāpās Turcijai ar 73:93.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, šajā nedēļas nogalē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas un Lietuvas basketbola spēles diena: atmosfēra ārpus un iekšpus arēnas
Sestdien, 6. septembrī, Latvijas basketbolisti ar dueli pret dienvidu kaimiņiem lietuviešiem spēkojās 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kurā Latvijas ...