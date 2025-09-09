Domeniko Tedesko
Futbols
Šodien 20:43
Bijušais Beļģijas izlases treneris Tedesko nomainīs titulēto portugāli Mourinju pie "Fenerbahce" stūres
Bijušais Beļģijas izlases treneris Domeniko Tedesko ir kļuvis par futbola kluba "Fenerbahce" galveno treneri, otrdien ziņo tīmekļa vietne "Football-italia.net".
"Football-italia.net" otrdien paziņoja, ka Tedesko "Fenerbahce" galvenā trenera amatā aizstās Portugāles treneri Žuzē Mourinju, kurš augusta beigās tika atlaists, kad Turcijas klubs nespēja iekļūt Čempionu līgas grupas turnīrā, divu maču summā ar 0:1 zaudējot Lisabonas "Benfica".
Tedesko no 2023.gada līdz 2025.gada sākumam vadīja Beļģijas futbola izlasi. Tiek ziņots, ka treneris ar klubu ir noslēdzis divu gadu līgumu.
39 gadus vecais Tedesko iepriekš ir trenējis arī tādus klubus kā Gelzenkirhenes "Schalke" Vācijā, Maskavas "Spartak" un Vācijas vienību "Leipzig".