Kalgari "Flames" vārtsargs Dastins Volfs
Hokejs
Šodien 17:23
Kalgari "Flames" uz septiņiem gadiem pagarina vienošanos ar vārtsargu Dastinu Volfu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Kalgari "Flames" uz septiņiem gadiem pagarinājusi vienošanos ar vārtsargu Dastinu Volfu, otrdien paziņoja Kalgari komanda. Jaunā vienošanās paredz, ka 24 gadus vecais vārtsargs katru sezonu saņems aptuveni 7,5 miljonus ASV dolāru (aptuveni 6,3 miljoni eiro).
WOLF OF CALGARY 🐺— Calgary Flames (@NHLFlames) September 9, 2025
Dustin Wolf has signed a seven-year extension with an AAV of $7.5 million! pic.twitter.com/hHpuih83Ab
Pagājušajā sezonā Volfs sargāja "Flames" vārtus 53 mačos, kuros izcīnīja 29 uzvaras un aizvadīja trīs "sausās" spēles. Viņš vidēji atvairīja 91% metienu un caurmērā ielaida 2,64 ripas.
Volfs aizvadīja savu pirmo pilno sezonu NHL un bija starp finālistiem uz Frenka Kaldera vārdā nosaukto trofejas, kas tiek piešķirta (NHL sezonas labākajam debitantam.
Pagājušajā sezonā "Flames" Rietumu konferencē ierindojās devītajā pozīcijā un neiekļuva Stenlija kausa izcīņā.